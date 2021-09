Po několikaměsíční pauze zapříčiněné koronavirovými restrikcemi se opět českolipská radnice vrací k setkání s občany v jednotlivých čtvrtích města.

Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa. | Foto: MUCL

K XI. setkání starostka města Česká Lípa Jitka Volfová se tentokrát sejde s občany Holého vrchu a Dolní Libchavy, a to ve čtvrtek 16. září od 17 hodin ve školní jídelně ZŠ Jižní. Na setkání se mohou občané zeptat na vše, co je trápí, co by chtěli změnit či se zeptat, co město pro danou lokalitu chystá. O dalších termínech slíbila radnice informovat na webu, facebooku a v Městských novinách.