Secesní kavárna Union, českolipská kulturní památka známá jako Unionka, doznala v poslední době řady změn. Z jižní strany zmizelo lešení a po pěti letech komplikací spojených s opravou chodníku, střechy a fasád i epidemií koronaviru je vstup do Café Union bez překážek. Od června navíc získala do dlouhodobého pronájmu první patro budovy Jitka Vorlíčková.

Reprezentativní prostory Unionky mohli za poslední tři roky využívat zájemci pro krátkodobé pronájmy. Před dvěma lety však vypukla epidemie koronaviru, která pozastavila společenský život. Za tu dobu město pronajalo prostory přibližně pětadvacetkrát a využívalo je také pro zasedání výborů a komisí. Od 1. června se dlouhodobým nájemcem stala provozovatelka Café Union, které se nachází v přízemí, Jitka Vorlíčková. „Pro město je pronájem ekonomicky výhodnější, protože z prostor budeme mít pravidelný příjem,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Vrchní patro bude též zařízeno jako kavárna a cukrárna, kde bude možné pořádat kulturní a společenské akce. Změnu uvítala i veřejnost. Českolipská rodačka Tereza Hrušková vnímá secesní památku jako jednu z dominant České Lípy, která v sobě nese kus historie. Ocenila, že kavárna v přízemí budovy je citlivě zrekonstruována podle dobových fotografií. Zároveň uvítala dlouhodobý pronájem. „Paní Vorlíčková podle mého názoru kavárnu Union vede skvěle a po všech peripetiích s lešením za posledních pár let teď město udělalo dobré rozhodnutí. Další patro Unionky bude mít teď zase důstojné využití i kabát, jaký si zaslouží,“ zdůraznila Hrušková.

Podobného názoru je i Markéta Červinková z Lípy, která si při cestách kolem budovy představuje, jak českolipskými Benátkami pod mostem císařovny Alžběty proplouvali na lodičkách místní v dobových šatech s velkými klobouky. „Dnes je Unionka chybějící branou do historického jádra města, zrcadlem do historie, statečným pěšákem vůči brutalistní zástavbě v závěru minulého režimu,“ podotkla. Zároveň vítá snahu provozovatelky kavárny a dalších živnostníků nabídnout lidem záminku zastavit se v historickém jádru města. „Naším společným úkolem je živnostníky v České Lípě aktivně podporovat. Bez nich do města nepřijdou ani sousedé, ani turisté, bez nich bude město jen kulisou,“ podotkla.

Několik posledních let se neslo v duchu opravy historické fasády budovy. Podařilo se dokončit její obnovu včetně nátěru zdi v Sokolské ulici. Letos plánuje město vysoutěžit dodavatele na opravu fasády směrem do ulice Jindřicha z Lipé. Lešení by mělo u Unionky vyrůst příští rok. „Jedná se o poslední stěnu, pak bude kompletně hotovo,“ informovala mluvčí.

Podle Červinkové je správa a údržba města kapacitně výrazně podhodnocená a město by se mělo zaměřit na získání šikovných lidí, které pro tuto činnost zaměstná. Každý majetek města je jeho vizitkou, a také příkladem, jak si sama radnice přeje, aby se ke svému majetku chovali i soukromníci. „Každá opravená fasáda, okno, fungující vytápění, to je investice do budoucích let objektu, aby nám jednou nepadal na hlavu. Zatím se to bohužel systematicky nedaří,“ dodala.