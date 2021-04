/FOTO/ U vstupu do školy v Doksech ve středu 14. dubna přibyli demonstrující. Učit se chtějí bez podmínek.

U vstupu do školy v Doksech ve středu přibyli demonstrující | Foto: se souhlasem Petra Chocholouška

Čtyři transparenty budily ve středu 14. dubna ráno rozruch před Základní školou Karla Hynka Máchy v Doksech. Tři školáci a jedna žena zde tak projevovali odpor k vládním opatřením určujícím způsob nástupu dětí do škol při covidové pandemii. Na kartonech, které drželi nad hlavami, stálo: „Škola bez podmínek“ či „Proč mě nenecháte volně dýchat? Proč se musím učit online? Proč mi ubližujete?“ „Všichni vědí, že to nefunguje. Všichni vědí, že je to nesmyslné, že to škodí dětem, že je to protiprávní…ale všichni mlčí a dál to dělají,“ prohlásili protestující.