/FOTO, VIDEO/ Dva velké jeřáby umístily ve středu 10. dubna provizorní most k silnici II/262 v Děčínské ulici v České Lípě. Jde o přípravu na plánovanou rekonstrukci mostu u KD Crystal, jejímž investorem je Liberecký kraj.

Po umístění provizorního mostu budou pokračovat práce mimo jiné na příjezdové cestě. | Video: Deník/Petra Hámová

Dočasný ocelový most dlouhý téměř 37 metrů, 6 metrů široký a vážící 40 tun, bude po zahájení prací sloužit pro dopravu do 3,5 tuny ve směru od Děčína do centra České Lípy. V opačném směru budou auta úsek objíždět městem. Kamiony budou muset Českou Lípu objet přes Zahrádky, Stvolínky, Kravaře a Horní Polici.

Demolice mostu na Děčínské ulici, která je páteřní městskou komunikací a denně po ní projede až 25 tisíc aut, by měla začít v květnu. „Rekonstrukce přijde na 57 milionů korun a dodavatel na ni bude mít šest měsíců," řekl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

Od začátku dubna je uzavřená silnice pod mostem, a to pro vozidla i pěší. Ti mohou i nadále využívat schody u mostu blíže ke KD Crystal. Průchod je umožněn také po chodníku podél tenisových kurtů a zahrádkářské kolonie. Příjezd automobilů na Městský stadion u Ploučnice je možný z ulice Pod Holým vrchem.

Opravy byly původně součástí rekonstrukce silnice z České Lípy do Dobranova a hotové měly být spolu se silnicí už v roce 2022. Kvůli výraznému zdražení stavebních prací a materiálů, zejména železa, se ale Liberecký kraj s dodavatelem dohodl, že most ze zakázky za 200 milionů korun vyjme a vypíše na něj samostatnou soutěž.