„Chodíme ji, protože to vnímáme jako rodinnou tradici. Všichni se sejdeme. Je to zkrátka srdeční záležitost. Snažíme se pokaždé zúčastnit. Letos půjdeme zase. Má být hezky, bude to fajn,“ uvedla Martina z Nového Boru.

Letošní 47. ročník Provodínské Štrapandy odstartuje v sobotu 15. června mezi 8. a půl dvanáctou ve sportovním areálu v Provodíně u nádraží. V nabídce jsou tři pěší trasy (10, 15 a 28 km) a tři cyklistické (20, 40 a 60 km).

U zrodu akce stáli v roce 1975 tři nadšení milovníci dálkových pochodů Ladislav Kohoutek, Jan Hanuš a Jaroslav Klazar. „Vymýšleli jsme, jak se bude jmenovat a vybrali jsme název Štrapanda, protože v němčině Strapaze znamená značnou námahu,“ zavzpomínal před lety Kohoutek.

Kaplička má označovat tajnou cestu z Doks na Bezděz. Teď se dočkala obnovy

Dnes má tato turistická akce dvě kategorie pěší a cyklistickou, v každé jsou pak tři délky tras. Dříve bývala jeho nedílnou součástí trasa pro stovkaře. „Existovala pro ligu stovkařů. Chodilo se 50 kilometrů v sobotu a 50 v neděli, aby našlapali příslušnou vzdálenost. Spalo se buď v Jestřebí v tělocvičně, nebo ve škole v Provodíně,“ uvádí Petr Podrázký, který pochod s partou nadšenců organizuje nyní.

Vysvětlil, že dálkové trasy byly dříve hodně oblíbené.