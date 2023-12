Ve směru na Cvikov se zároveň odtěžuje levostranný svah a tyto práce budou pokračovat i v lednu. Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) také prozradila termín plánovaného zprovoznění hlavní trasy, zhotovitel doplnil datum samotného dokončení a informoval o úplné uzávěrce, která řidiče na této cestě čeká.

Provoz je nyní částečně veden po stávající komunikaci a v některých místech už i po jejích nových částech, a to v tzv. režimu 1+1. Proto v celém úseku stavby platí snížená rychlost a zákaz předjíždění. Dle vyjádření zhotovitele, kterým je sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby, je provoz při respektování značení a zejména ohleduplnosti řidičů zcela plynulý.

Dokonce i v případě nutnosti nasazení techniky zimní údržby, jak se potvrdilo před několika dny, kdy intenzivně sněžilo. S tím souhlasí i Aleš Treml, který místem každý den projíždí do České Lípy, kde pracuje. „Není tam žádný problém. Nikde se nestojí a zácpy také nejsou, a to ani ve špičce.“

Přesto se řada motoristů úseku vyhýbá a při cestě do Liberce jede směrem na Mimoň a Jablonné v Podještědí. „Přes Mimoň se mi to zdá i rychlejší,“ uvedla řidička, která cestuje z České Lípy do Liberce téměř každý týden.