Dezinfekce místo vstupenky, absence uvaděček a diváci ob jednu řadu. Tak vypadá divadlo těchto dnů. Většina scén hraní za takových podmínek odmítla. „Nedává to logiku. Ani umělecky, ani ekonomicky,“ uvedla hned po vyjádření vlády ředitelka libereckého DFXŠ Jarmila Levko.

Jiná divadla zkoušejí experiment. Městské divadlo v Jablonci otevřelo jako první v zemi. „Shodou okolností jsme měli na úterý 12. května domluveno představení malého pražského divadla a rozhodli jsme se to zkusit, i když jsme váhali do poslední chvíle,“ řekl ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur.

S rouškou na puse jsem vešla do sálu, kam mě nasměrovala pracovnice programu. Pečlivě hlídala rozestupy mezi sedadly. Liché řady zely prázdnotou, stejně jako balkony. Volné zůstaly i sedačky mezi dvojicemi. Někteří lidé se snažili smlouvat, lístky si koupili ve čtveřici a chtěli by sedět vedle sebe.

Solidarita s herci

Gong, a hlediště ztmavlo. Přesto si až na výjimky lidé roušky nesundali. Solidárně s herci. Bez roušky mohou hrát jen za podmínky, že si každé čtyři dny nechají udělat testy na covid za skoro dva tisíce. Pro divadla, která tyto náklady musí za své herce nést, podmínka téměř likvidační. To je i důvodem, proč se zatím neotevřela většina scén.

Divadla mohou zatím hrát jen se stovkou diváků v hledišti. Někteří ředitelé ale upozornili, že se do toho počítá i technika a další personál. „I proto si zatím nemůžeme dovolit klasická představení pražských scén, která jsou poměrně drahá. Takové představení přijde třeba na 70 tisíc, což při stovce diváků znamená vstupné za sedm stovek. To je pro město velikosti Jablonce nepřijatelné,“ vysvětlil Žur.

V produkcích chce ale přesto během května pokračovat. „Připravujeme menší projekty, které nejsou příliš drahé. Půjde o komorní vystoupení muzikálové zpěvačky Magdy Malé s písněmi a vyprávěním,“ prozradil ředitel. „Za symbolickou cenu,“ dodal.

Hudební bude i vystoupení revivalu kultovní švédské skupiny ABBA. Ten znají už z loňska návštěvníci kulturních pořadů na jablonecké přehradě. „Líbilo by se mi udělat i dopolední představení pro mateřské školy, ale nevím, jak by tu malé děti vydržely hodinu s rouškou na puse. Přitom ve školce ji mít nemusí, ačkoli je větší pravděpodobnost, že tam se mohou za celý den spíš nakazit,“ kroutil hlavou.

Aktuální parodie

Některá vládní opatření jsou ostatně i předmětem představení Boss Babiš na motivy stejnojmenné knihy novináře Jaroslava Kmenty, které v Jablonci v úterý uvedlo divadélko RePublika. Aby se v rozestupu vešli všichni, kdo si ještě před koronavirem koupili vstupenky, hrálo se hned dvakrát za sebou.

Na scénu vstupuje autorský a režisérský tandem Jan Julínek a Jan Nosek Novák. Přes roušku má ještě plastový štít. „Herec s rouškou je jako houslista bez smyčce,“ poznamenal hned v úvodu Jan Novák. „Když je na jevišti víc herců, divák bohužel nepozná, který právě mluví,“ dodal a sklidil salvu smíchu.

Ze hry samotné, kterou autoři pojali jako divadelní zkoušku, což jim dává prostor vysvětlit „naivním herečkám“ některé okolnosti průniku podnikatele Andreje Babiše do politiky, ale spíš mrazí. „Poslyš, nemyslíš si, že název Jak s…ně k miliardám přišla prozradí pointu hry?“ ptal se jeden z aktérů. Gag střídá gag, pro ostrá slova se nejde daleko. „Lidé, kteří přišli, brali hru jako aktuální odraz současného dění. Myslím, že odešli snad jen dva diváci. Divadlo je tu od toho, aby reflektovalo současnou situaci. Najednou si člověk uvědomí tu hrůzu politické skutečnosti,“ vysvětlil ředitel Žur.

Bez protestů

S čistě negativními ohlasy se zatím nesetkal. Proti hře prý zatím neprotestoval dokonce ani hradní mluvčí Jiří Ovčáček, a to i přesto, že se nelichotivě dotkne i hlavy státu. To když zmiňuje propojení Miloše Zemana s Andrejem Babišem v době, kdy miliardář podle Kmenty financoval návrat sociální demokracie do politiky s „mužem z Vysočiny“ v čele.

„Politici na tyto věci nechtějí moc chodit. Když jsme premiérovali inscenaci Republiko má středisková, která se zaměřuje na Miloše Zemana, Jiřího Ovčáčka a okrajově také na pana Babiše, tak jsme posílali pozvánku na Pražský hrad a nikdo ani neodpověděl. Ale určitě to ještě vyzkoušíme,“ uvedl režisér Jan Julínek v rozhovoru pro Český rozhlas.

Někteří lidé po představení odcházeli mlčky, jiní diskutovali a dávali si do souvislosti různé věci. Že hru sledovali v rouškách, jim přijde absurdní. Někteří to brali s humorem, jiní se zlobili. „Víte, je to na hlavu. V obchodech se lidé tlačí hlava na hlavu, funí si na záda, zvlášť, když jsou slevy, a v divadle, kam asi nemocná nepůjdete, se dusíme pod hadrem. Ale ze solidarity s herci jsem si ji nechala,“ vylíčila jedna z divaček. „Aspoň jsem nemusela hledat rtěnku,“ smála se jiná. „Ale taky jsi mi mohla ušít roušku v barvě kravaty, dobíral si ji partner.

Začnou na podzim

Scény, které stejně jako jablonecké divadlo uvádějí představení hostujících souborů, s otevřením zatím vyčkávají. Například divadlo v Novém Boru chce začít až na podzim. Na září přesunulo plánovaná představení z letošní sezony také Jiráskovo divadlo v České Lípě.

Na co můžete zajít do Městského divadla v Jablonci?

Magda Malá - Komorní recitál muzikálové zpěvačky. 20. května v 19 hodin

Abba v divadle pro sto - Hudební vystoupení české revivalové kapely s hity kultovní švédské skupiny 27. května v 19 hodin