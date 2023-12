Členové České společnosti ornitologické (dále jen ČSO) požádali přihlížející o pomoc, zda by mohli přívěs popostrčit. Vyhověli, auto vjelo do připravené ohrady, koně mohli vyběhnout a pomalu se začít aklimatizovat v novém domově. Vyběhnout tak úplně nemohli, protože byli omámení sedativy.

„Je to stejné jako na safari, jako to znáte z filmů. Veterinář musí koně střelit dávkou sedativ a omámit ho. Teprve pak ho můžeme naložit a převést,“ sdělil správce ptačích parků ČSO Břeněk Michálek. Sedativa však nemohou působit příliš. Kůň musí být schopen stát. To také zapříčinilo více než tříhodinové čekání na čtyřnohé ekology.

Jedna z klisen byla v blaženém spánku a muselo se čekat až se probudí. Jinak by při transportu hrozilo riziko, že ji její koňská kolegyně ušlape. „Čekání se vyplatilo. Je to moc krásné a jsem opravdu ráda, že jsem tady. Účastním se všech akcí, které ornitologové pořádají a proto jsem si i s odchodem do důchodu zakoupila nový fotoaparát se zoomem, abych mohla pořídit kvalitní fotografie,“ řekla nadšenkyně do ptactva Bohumila Jírů, která měla to štěstí, že byla na akci pozvána.

Klisny měly na uvítanou přichystaná jablka a balíky sena. To však bylo poprvé a naposledy. Dále se už musí postarat sami o sebe a paradoxně právě to jim dělá dobře. „Nejvíce jim svědčí to, co pro nás působí až ohavně, stařina nebo opravdu tlustá tráva. Potom krásně přibírají a jsou spokojení,“ vysvětlil Michálek.

Členové z ČSO však důrazně prosí všechny návštěvníky Mnišské louky, aby koně rozhodně nekrmili. A to ničím, ani zdánlivě zdravými věcmi jako jsou právě jablka. Aby byli skutečně zdraví a nepotřebovali žádnou péči, musí se o sebe postarat sami. Krmení jablky nebo jinou potravou by je navíc mohlo učinit agresivními, protože by od lidí očekávali, že jim tuto pochoutku přinesou. Dnes ji dostali pouze pro úlevu po náročném transportu.

Pozemek, kde jsou nyní vypuštění, má přes 5 ha a jedná se o neudržovanou louku. Je plný tůní s hlubokou vodou a o ty je nutné se starat. Ornitologové je na podzim vždy pracně sekali a biomasu odváželi. To už je minulost. Tuhle práci nyní zastanou koně.

„Jsou to velice výkonní spásači, jsou velmi odolní a soběstační. Celý rok vydrží venku, nepotřebují žádné přikrmování, žádnou veterinární péči a spasou všechnu vegetaci,“ ujasnil Martin Bacílek, vedoucí oddělení ochrany ptáků. Ptační park Mnišské louky je zaměřen na mokřadní a luční ptáky, kteří potřebují, aby vegetace byla krátká. A koně ji budou jak spásat, tak i zdupávat.

Rozšlapou okraje tůní, čímž vytvoří bahno, které je biotopem pro ptáky. Sbírají v něm potravu. Trus těchto klisen není veterinárně ošetřen, neobsahuje antiparazitika, tudíž je velmi lákavý pro hmyz. Ten do něj klade vajíčka a to se opět naváže na ptactvo, které tam sbírá potravu, takže se rozběhne celý cyklus.

Pastvinu je v plánu dále rozšiřovat, pokud se podaří vykoupit další pozemky, v což ornitologové doufají. Nápomocné je i město Česká Lípa a nyní zastupitelé jednají od 8 hektarech, které by buď odprodali nebo pronajali. Koně už zůstanou na trvalo. „Jsou ta nejlepší sekačka na trávu. Vytváří takovou mozaiku,“ uzavřel ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.