Mrzelo ji, že informace o její nepřístupnosti není alespoň uvedena v mapách. Její muž držící za ruku malého chlapce jí přitakal a doplnil kuriozitu, které si všiml na druhé straně rybníka.

„Na počátku naučné stezky je umístěna velká cedule, která informuje o vzácných, chráněných rostlinách a hned vedle spatříte malou cedulku s nápisem, vyzývajícím k utržení kytičky a vložení do herbáře,“ řekl se smíchem.

Manželé ještě doplnili, že vyhlídka na druhé straně je sice otevřená, ale rozhodně neposkytuje srovnatelný výhled. Navíc i ta by snesla rekonstrukci. „Tam je ta lávka hodně rozbitá,“ podotkla mladá žena.

Podle ředitele CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislava Pořízka je příčinou uzavření poškození nosných pilotů a hniloba. „Uvažovali jsme také, zda nedošlo k přetížení, ale to by případně jen odhalilo postupující problém,“ uvedl a dodal, že na poškození upozornili asi před třemi týdny návštěvníci pozorovatelny.

Kolik lidí vyhlídku ročně navštíví Pořízek netuší. „Přesný přehled nemáme, víme však, že je oblíbená nejen turisty, ale i místními. Pro letošní rok jsme uvažovali o instalaci sčítacího zařízení, které by nám poskytlo přesné údaje,“ uvedl ředitel CHKO a doplnil, že se s opravou do budoucna počítá. „Momentálně nám má dodat místní řemeslník nabídku na opravu a doufáme, že finanční prostředky na podobná opatření obdržíme co nejdříve,“ uvedl.

Pozorovatelnu prý vybudovali ještě před vyhlášením CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, tedy před více než deseti lety. „Nebylo to jednoduché, v podloží jsou tekuté písky, takže pozorovatelna je umístěna na masivním dubovém roštu. Technický stav pravidelně kontrolujeme a loni na podzim proběhly drobné opravy. Poškození dřevěných prvků ve vodě a v těsné blízkosti vody jsme předpokládali,“ konstatoval.

O uzavření vyhlídky CHKO informovalo veřejnost jen prostřednictvím svých facebookových stránek počátkem února.

Právě tam tuto informaci našel také starosta Zahrádek Martin Macho. „Kvůli pozorovatelně jsem ochránce navštívil už minulý rok a poukazoval na fakt, že začíná být v nevyhovujícím stavu a nabízel jim pomoc,“ kroutil hlavou muž v čele Zahrádek s tím, že si CHKO chce opravu zafinancovat samo.

Pomoc obec budeme nabízet i nadále. Například, by mohla poskytnout dřevo z vlastních zásob. „Není ho potřeba moc. Dokonce jsem jim nabízel místního tesaře, který to má jen přes silnici,“ podotkl starosta a dodal, že dle jeho odhadů není částka za opravu nějak závratná. „Bavíme se třeba o 60 tisících korun za dřevo a 20 tisíc za práci. Obec by ráda pomohla, ale není to náš majetek. Je to na pozemku CHKO,“ vysvětlil.

Zahrádky však plánují přistavení mobilní toalety, a to nejen u pozorovatelny, ale i v osadě Karba a k dětskému hřišti u zámeckého plotu. „Za cyklistickou sezónu, kdy se na vyhlídce otočí nějakých 20 tisíc lidí, používají lidé nějaký ten kapesníček a pak to tam zůstává,“ přiblížil další nutné změny.

„Na hranici našeho pozemku máme již nainstalovaný odpadkový koš, ale s WC je to zatím tristní,“ povzdechl si a zavzpomínal na podivné chování některých turistů. „Nějací blázni si tam opékali buřty. Místní se tam běželi podívat, protože viděli kouř a mysleli si, že hoří. Ještě je tam vypálené kolečko.“

Starosta se rozhovořil také o druhé vyhlídce. Lidé o ní prý skoro nevědí, protože se jde přes soukromý pozemek a není tak vysoká. „Navštívil jsem ji asi před rokem, jedná se o molo na systému pontonů. Problém není s hlavní nosnou konstrukcí, ale s molem, které ji propojuje se stavbou. Pilony nejsou ocelové, ale dřevěné, a jakmile se dřevo každý rok neošetřuje, tak degraduje, s tím se nedá nic jiného udělat.“