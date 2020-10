Jak si vysvětlujete drtivé vítězství v letošních volbách, kdy jste získali dokonce více hlasů než před čtyřmi lety?

Je to příjemné překvapení. Můj osobní cíl byl, abychom obhájili 40 tisíc hlasů, které jsme dostali v posledních krajských volbách. Letos jsme dostali o 13 tisíc hlasů více, což považuji za velký úspěch. Jestli si dobře pamatuji, tak v historii kraje nikdy tolik lidí pro jednu stranu nehlasovalo.

Zdroj: DeníkČím Starostové u lidí zabodovali?

Byli jsme schopni vybudovat silný tým, který drží pohromadě i v těžkých chvílích, ve kterých by to někteří lidé už zabalili. Starostové pro Liberecký kraj jsou lidi, kteří pracují ve svých obcích a městech a jsou za nimi vidět výsledky. Když se dají tito lidé dohromady, tak je vidět, že jsme v kraji schopní dlouhodobě porážet vládní strany.

S kým byste chtěl vytvořit krajskou koalici?

Počítáme s vytvořením koalice, která bude mít více než 30 hlasů v krajském zastupitelstvu. Reálně jsou dvě taková řešení, protože některé strany už před volbami mluvily o formátech, kterých se nezúčastní. Já bych preferoval koalici s Piráty a ODS. Jako varianta B, pokud by tu první koalici nebylo možné uzavřít, zůstává hnutí ANO. Tato varianta není u mě preferovaná. V minulých čtyřech letech to sice fungovalo, ale bylo to hodně postavené na personálním složení. Proto bych chtěl i během vyjednávání slyšet představy kolegů, kdo by za ně měl být v krajské radě a jaké konkrétní resorty by chtěli mít na starosti.

Proč chcete vytvářet širokou koalici, když by vám stačila dvojkoalice?

V roce 2012 jsme ustoupili Změně, která řekla, že nikdy nebude v koalici s ODS. Byla to chyba. Z toho jsme se v minulých čtyřech letech poučili. Široká koalice fungovala dobře a jsou za ní vidět výsledky. Byl bych proto rád, aby podobný formát fungoval i v příštích letech.

Kdy byste chtěli mít jasno, kdo se bude na vládě v kraji podílet a jaké budou priority nové koalice?

Netlačí nás čas. Budeme na tom intenzivně v následujících dnech a týdnech pracovat. Konkrétní složení a program bychom chtěli mít do poloviny října.

Do letošního krajského zastupitelstva se dostalo pouze pět stran, v minulém volebním období jich bylo sedm. Nebudete vám chybět opozice?

Musím říct, že mi některých stran je líto, že se nedostaly. Rád bych s lídry minimálně dvou stran, Společně a Pro KRAJinu, mluvil o tom, v jakém formátu bychom mohli spolupracovat na tématech ochrany životního prostředí a zadržování vody v krajině.

Zmínil jste, že byste byl rád, aby při dalších krajských volbách už vedl tým Starostů někdo jiný. Co jste tím myslel?

Byl bych rád, aby před týmem Starostů stál za čtyři roky jako vítězný lídr a kandidát na hejtmana někdo jiný. Člověk má odcházet v nejlepším. To znamená, že si nemyslím, že bych měl znovu kandidovat na hejtmana.

Do funkce budete nastupovat už potřetí, poprvé ale v krizi, a to nejen koronavirové. Předpokládá se, že daňové výnosy pro kraj budou nižší, náklady naopak porostou. Jak se s tím hodláte vypořádat?

Na krizi připraveni jsme, otázkou je, jak bude velká. Nyní je těžké odhadnout, co nás v zimě čeká. Myslím si, že vyjádření vlády, že krize bude trvat měsíc, není úplně reálné. Podle mě to bude trvat mnohem déle. Když se člověk dívá na čísla, které jsou mnohonásobně vyšší než ty, co byly na jaře, tak se obávám, že nás čeká něco mnohem horšího než na začátku roku.

Co bude první věc, kterou uděláte jako staronový hejtman?

Nové funkční období začne až po ustanovujícím zastupitelstvu někdy na konci října nebo na začátku listopadu. Fakticky už ale budu pracovat od pondělí. První věc, kterou udělám, je, že svolám setkání krizového štábu.