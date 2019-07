„Projednali jsme politické odsouhlasení záměru. Naši zastupitelé se byli podívat i v továrně v Liberci,“ uvedl dřívě starosta města Stráž pod Ralskem Zdeněk Hlinčík. Firma ale nyní zveřejnila, že stavět bude ve Frýdlantě a hodlá začít fungovat už v roce 2021. Švýcarská společnost DGS svůj záměr představila vedení města Frýdlant i Libereckého kraje. Město i kraj vznik výrobního závodu podporují, se zástupci DGS proto 9. července uzavřeli společně Memorandum o spolupráci.

„Firma DGS nám představila možnosti výstavby areálu ve Frýdlantě a definovali jsme si podmínky, za kterých by stavba měla vznikat. Věřím, že se projekt podaří zrealizovat, protože pracovní příležitosti Frýdlantsko opravdu potřebuje,“ sdělil starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty by se také díky továrně mohl změnit negativní trend, kdy řada lidí dojíždí z Frýdlantska do liberecké průmyslové zóny. „Firma má ještě dvě dceřiné společnosti. Jednu v Číně a druhou v Liberci. Na všech třech místech, tedy ve Švýcarsku, v Číně i v České republice, rozšiřuje výrobu. A právě v naší republice si ke stavbě závodu vybrala Frýdlant,“ vysvětlil jednatel a ředitel firmy Luboš Pfohl.

Odlitky z hliníkových slitin, které by se podle mluvčí Frýdlantu Martiny Petráškové mohly ve Frýdlantě v případě, že se projekt podaří, vyrábět, mají využití hlavně v automobilovém průmyslu.