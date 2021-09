Na systém vyhodnocující vstupní, výstupní a průměrnou rychlost lze narazit aktuálně v Turnově na pěti různých místech. Město si měřící zařízení pronajalo na pět let, vybrané pokuty putují do městské kasy. Podle vedoucího dopravního odboru Městského úřadu Turnov Pavla Vaňátka existuje společenská poptávka po dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. „Překračování způsobuje nejenom ohrožování bezpečnosti provozu, ale je také zdrojem hluku, který obyvatelé přilehlých nemovitostí vnímají negativně hlavně v noční době,“ zdůraznil s tím, že úsekové měření představuje prvek zklidnění dopravy dvacet čtyři hodin denně.

Zdroj: DeníkMěřící úseky čekají na řidiče například v ulici 5. května směrem do centra, v Radvánovicích či ve Ktové směrem od Jičína. „Plánujeme rozšíření měřících úseků v Turnově v Mašově na silnici směr Všeň a na Malém Rohozci v úseku u pivovaru,“ doplnil Pavel Vaňátko.

Městská rada už schválila pro uvedené lokality smlouvy o připojení odběrových elektrických zařízení k distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce. Podle starosty Malé Skály Michala Rezlera se úsekové měření obci vyplácí. Nahradilo předchůdce v podobě měření okamžité rychlosti a přineslo zklidnění dopravy a její plynulost. „Náklady jsou nulové, měření zde provozuje město Turnov,“ upřesnil.

V krajském městě zatím žádné stacionární radary nejsou, ale to by se mělo do budoucna změnit. Na základě šokujících výsledků týdenního měření dodržování předepsané rychlosti v zastavěné městské části Krásná Studánka dojde v ulici Hejnická do jara příštího roku k umístění radaru. Zjištěná data ukazují, že 92 % řidičů z přibližně 38 000 aut, která touto částí projížděla, překročilo maximální povolenou rychlost 50 km/h. Ve dvou případech místem projeli dokonce rychlostí mezi 140 až 150 km/h. „Jde o zastavěnou městskou část, kde může snadno dojít k ohrožení zdraví a životů chodců i cyklistů. Proto jsme se rozhodli situaci co nejdříve řešit tím, že na kritická místa necháme umístit stacionární rychlostní radary,“ podotkl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Na časté porušování povolené rychlosti město upozornili občané. Mezi nimi například Martin Mastný, který považuje situaci v této lokalitě za kritickou. „Věřím, že umístěním radarů se situace postupně zlepší a motoristé, kteří pravidla nerespektují, se začnou chovat zodpovědně,“ dodal Zámečník.

Ve městě pod Ještědem se měřením rychlosti zabývá i městská policie. Používá k tomu služební vozidlo s napevno připojeným radarem. „Netajíme místa, kde měření probíhá. Cílem není vybrat peníze, ale zklidnění dopravy a bezpečnější chování řidičů,“ sdělila tisková mluvčí městské policie Daniela Bušková.

V Jablonci nad Nisou nepoužívají úsekové měření rychlosti ani stacionární radary. V České Lípě jsou dvě místa s bodovým měřením rychlosti, a to v ulici Sluneční a Purkyňova.