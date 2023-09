Palmeho sklářská stezka v Kamenickém Šenově se opět stala terčem vandalů. Tentokrát se stala obětí jejich řádění rovnou dvě stanoviště včetně dalších cedulí. Podle slov starosty Kamenického Šenova Martina Bártla se to už stalo potřetí, místa byla pokaždé jiná.

Palmeho sklářská stezka v Kamenickém Šenově se opět stala terčem vandalů. | Foto: Město Kamenický Šenov

V tomto případě se mělo jednat o mladíky, kteří se před samotným aktem posilnili alkoholem. „Tentokrát cedule urazili v základech v betonu, takže se to musí celé vyndat a znovu zabetonovat. Odhadli jsme, že vznikla škoda přes 15 tisíc korun,“ řekl Deníku Bártl s tím, že se případem zabývá i policie. „Jelikož výroba skel bude trvat dva týdny, nebude během opravy stezka v provozu,“ doplnil.

Počínání vandalů zachytil kamerový systém, ale záznamy jsou špatně čitelné. Jak starosta informoval, podobného počínání se dopouští mládež ve věku 14 až 18 let. „Místo toho, aby si takových projektů mladí vážili, tak je ničí. To nám hlava nebere a hlavně to je škoda,“ zdůraznil s tím, že se nenechají ale tímto chováním odradit. „Rozhodně zajistíme opravu, nechceme na zvelebování města rezignovat,“ upřesnil Bártl. Nad takovým počínáním kroutí hlavou i místní. „Tohle už není normální, aby někdo ničil něco tak hezkého. Dnešní generace dětí je strašná. Někteří rodiče jedou americkou výchovu a pak to i tak vypadá,“ okomentovala událost na Facebooku paní Olga. „Uhradit, tělesný trest a veřejně prospěšné práce celý rok,“ navrhla možné řešení problému jedna z obyvatelek Kamenického Šenova.

V Kamenici probíhá rekonstrukce zatáčky u pivovaru. Hotovo má být v prosinci

Na obnově stezky se podílí i Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově. Zde vyrábí skleněné prvky, konkrétně se jedná o ploché sklo s pískovaným motivem a textem jednotlivých zastavení. Skleněné destičky jsou uchycené ve v dřevěném rámu.

„Zabere to nějaký čas. Musí se připravit šablona v počítači, nechat vyříznou sklo a pak se to pískuje,“ popsal proces výroby ředitel školy Pavel Kopřiva. Sami se setkali s vandalismem, konkrétně v parku nad školou, kde stojí plastika věnovaná Elfriedovi Glasnerovi z Rheinbachu, který stál za obnovením přátelství mezi oběma sklářskými školami. Plastiku tvoří skleněný blok usazený na čediči z Panské skály. „Stále má někdo pocit, že to musí ukopnout či urazit. Kultivace veřejného prostoru uměním je důležitá a nechceme se toho vzdát. V západní Evropě jsou plastiky ve veřejném prostoru běžnou záležitostí a přežívají bez úhony. Věřím, že i český národ se umí chovat slušně,“ sdělil Kopřiva.

V korytě Nisy v Liberci se objevily skleněné tyče. Nápad je z Kamenického Šenova

Podle ředitele sklářské školy si musí lidé uvědomit, že nemusí žít v nepořádku či šedi. Do Šenova z Liberce se v příštím týdnu vrátí instalace Křídla, bez úhony zatím přežívají skleněné zastávky a Lustrom. Ten mají v hledáčku jedině straky, které kradou ověsky. Škola se zapojila i do Týdnu Křišťálového údolí, když minulou sobotu skláři instalovali přímo v korytě řeky na Rybníčku v centru města výstavu Vlna / Wave. Ta se nestala obětí vandalů, ale síly přírody, když ji smetla voda. „Trochu nás to mrzí, ale přírodu nepřetlačíme, s tím jsme smířeni. Vyzkoušeli jsme si, že podobné venkovní instalace fungují a určitě zase něco připravíme,“ uzavřel Kopřiva.

Palmeho sklářská stezka zavede návštěvníky do čarokrásného města a tajemného kraje. Vydají se na cestu časem do minulosti a průvodcem jim bude jeden z nejslavnějších rodáků Kamenického Šenova, a to samotný Franz Friedrich Palme. Po cestě se seznámí s bohatou historií města, které se jen blýskalo, a proto se mu v dávných dobách přezdívalo „malá Paříž". Stezka začíná na dolním vlakovém nádraží Kamenický Šenov a zavede pěší až do Janurova parku, který je pojmenován na počest šenovského učitele a knihovníka Josefa Janury. Z parku je, co by kamenem dohodil, vidět dům, ve kterém nyní sídlí Sklářské muzeum, kde putování končí.