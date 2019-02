Podle něj totiž dochází k tomu, že zdravotníci nabádají pacienty, aby se na pobyt v nemocnici zásobili toaletním papírem. „V tomto směru se skoro nic nezměnilo. Mluvím z vlastních zkušeností, navštěvoval jsem tam svoji 86letou matku,“ dodal.

Na nedávném zasedání se proto kravařští radní domluvili a vybrali mezi sebou 10 tisíc korun, za které nakoupili toaletní papír pro nemocnici v Lípě. Zásilku tam následně dovezli. „Nemocní by měli od personálu slyšet informace o svém zdravotním stavu a léčebném postupu nebo dotazy, jak se cítí a zda je o ně dobře postaráno,“ mínil starosta Vomáčka.

DŮLEŽITÁ MALIČKOST

Jak poznamenal, věří, že dar přispěje k ukončení podivné praxe a lidé přijímaní k hospitalizaci nebudou konfrontováni zprávou, aby jim příbuzní základní hygienickou potřebu donesli.

„Vlastně je to taková maličkost, ale když není k mání, je to pak velmi nepříjemné a stresující,“ řekl Petr Chocholouš z Kravař. Sám má zážitek ze své hospitalizace v uplynulém roce. „Bylo mi zle, máma mě odvezla na příjem. Už si mě tam nechali, ale nic jsem s sebou neměl. Na oddělení papír nebyl, ještě že tam ležel kamarád a půjčil mi ho, bylo to trapné,“ vzpomínal Chocholouš.

„Roky si platíte zdravotní pojištění a když je vám zle, tak člověk nemá chuť shánět tak základní věc,“ dodal Petr Chocholouš, který je i dárcem krve. Při posledním odběru byl ale mile překvapen, že v budově polikliniky, kde je transfúzní oddělení, ale také nesrovnatelně větší pohyb lidí než v lůžkovém oddělení, bylo na toaletách vše v naprostém pořádku. „Určitě by to šlo nějak zařídit, nejen tvrdit, že papír lidé kradou. Je špatné, když na lůžkovém oddělení, kde jsou lidé odkázaní na péči nemocnice, toaletní papír není,“ řekl Chocholouš.

Podle Lucie Krausové z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR mají nemocnice náklady na toaletní papír zahrnuté v paušálu, který jim pojišťovna platí. „Toaletní papír je už v takzvané režii, která se přičítá k hodnotě úhrady za ošetřovací den. Jedná se tedy o položku hrazenou zdravotními pojišťovnami,“ konstatovala Krausová.

ŠPITÁL KRITIKU ODMÍTÁ

Vedení nemocnice odmítá kritiku kvůli chybějícímu toaletnímu papíru i vyzývání příbuzných, aby nosili pacientům tento základní hygienický materiál. „Situace se oproti minulým letům v českolipské nemocnice změnila, na všech lůžkových i nelůžkových odděleních nemocnice, ale i na toaletách volně přístupných v budově polikliniky je pro pacienty i návštěvníky toaletní papír k dispozici,“ prohlásila mluvčí nemocnice Kateřina Amrichová. Většina toalet je navíc vybavena uzamykatelnými zásobníky na papír.

Nemocnice zřizovaná krajem na svém webu doporučuje pacientům před hospitalizací, aby si vzali osobní doklady, kontaktní adresy příbuzných, kompenzační pomůcky, domácí obuv, župan, pyžamo a hygienické potřeby, nejlépe takové, které pacient používá doma. „Ošetřující personál dbá o hygienickou péči a o pravidelné koupele pacientů,“ ujišťuje ústav na webu.