Spíš jen kosmeticky, bez masivnějšího vyškrtávání spojů nebo rušení linek se od prvního dubna se v České Lípě změní jízdní řády městské autobusové dopravy. Změní se především odjezdové časy některých spojů tak, aby na sebe lépe navazovaly, případně aby lidé stihli linkové autobusy nebo vlaky. Také aby autobusy v některých časech nenabíraly zpoždění způsobené dopravní zácpou v ulicích.

„O změně jízdních řádů rozhodli českolipští radní. Důvody změn po jednotlivých linkách jsou popsány na webu města,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Jak sdělila, změny se dotknou celkem pěti linek. Jedná se především o spoje, které lidé využívají pro cestu do práce nebo děti do školy.

„Například autobusy 205 a 213 se přizpůsobí i zaměstnancům továren Festool a Festo. Lépe se dostanou na směny, a to i o školních prázdninách, kdy některé spoje nejely,“ uvedla mluvčí. „Nebo aby žáci ZŠ Jižní nepřicházeli kvůli jízdnímu řádu pozdě na vyučování,“ poznamenala Kňákal Brožová.

Dražší, ale lepší

S novým jízdním řádem město zaplatí o 40 tisíc korun více oproti původně plánovaným výdajům. Současnými změnami se radnice snaží narovnat omezení, o kterých rozhodlo minulé zastupitelstvo a která začala platit v prosinci loňského roku.

„Snažili jsme se vše udělat tak, abychom vyhověli co největšímu počtu požadavků, které se u nás shromáždily, a zároveň s co nejmenším dopadem na rozpočet,“ řekl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer. Podle něj město letos zaplatí za autobusovou dopravu o 12 milionů korun více než v loni, a to kvůli nové smlouvě, kterou předchozí rada města schválila v den voleb. Proto současné vedení Lípy kromě změn v jízdním řádu plánuje i důsledné kontroly plnění smlouvy. „Musíme si být jisti, že pro naše občany zajišťuje firma ty nejlepší služby,“ prohlásil Turnhöfer.

Manažerka Nikola Bradíková ze společnosti BusLine, která provozuje městskou dopravu v České Lípě, upozornila, že firma zvítězila v transparentním výběrovém řízení na veřejnou zakázku na zajištění provozu MHD na deset let. „Navýšení ceny dopravního výkonu souvisí s opakovaným vzrůstem nákladů. Například mezd řidičů, které v posledních třech letech vzrostly až o 58 procent, nebo na pohonné hmoty a další,“ vysvětlila Bradíková. Argumentovala rovněž faktem, že město ve smlouvě také požaduje, aby průměrné stáří vozového parku bylo maximálně šest let, což pro dopravní společnost znamená postupně obnovit stávající vozový park za nový. „Ještě v průběhu dubna nahradíme deset menších autobusů autobusy většími,“ podotkla Bradíková.

V České Lípě existuje celkem 16 linek městských autobusů, které rozvážejí cestující nejen po městě, ale i přidružených obcích. V pracovní dny vyjíždějí do ulic České Lípy 20 autobusů. V minulém roce zastupitelé omezili počty linek a spojů, především těch, které lidé málo využívali. I tak město vyjde autobusová doprava v letošním roce na celkem 50 milionů korun.