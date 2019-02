Česká Lípa – Úvahy o tom, že ředitelé městských společností Sport a Kultura přijdou o svoji funkci, se po České Lípě šířily od komunálních voleb. Spekulace se teď staly realitou. Radní odvolali ředitele společnosti Kultura Česká Lípa Petra Nováka (ODS) a ředitele Sportu Česká Lípa Pavla Císaře (ČSSD). Oba skončí k 30. dubnu a město na uvolněné posty vyhlásí výběrové řízení.

Českolipská radnice. | Foto: Jiří Jelínek

„Je to pro ně možnost obhájit svou práci, přijít s novými nápady nebo dát šanci někomu novému. Pokud se současní ředitelé do výběrového řízení přihlásí, splní všechny požadavky a budou výběrovou komisí vyhodnoceni jako nejlepší kandidáti, nevidím důvod, proč by se do svých funkcí nemohli vrátit,“ prohlásila starostka města Jitka Volfová (ANO).