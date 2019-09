Přes zdánlivé ticho po pěšině se na radnici znovu rozběhly kroky na cestě, v jejímž cíli by se vytoužené venkovní koupaliště mělo stát realitou. „Nepodporujeme myšlenku postavit bazén u Sportareálu. Zároveň zatím nechceme pro koupaliště vykupovat cizí pozemky, snažíme se využít těch, které máme,“ konstatovala starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO). Podle ní má přírodní areál v Dubici pro umístění bazénu s čistou vodou řadu výhod a veškeré zázemí. Kromě parkoviště tam fungují atrakce pro děti a oblíbený vlek na vodní lyže.

„Uvědomujeme si, že celý proces trvá pro občany neúnosně dlouho. Ale mohu všechny ujistit, že napínáme veškeré síly k tomu, aby se mohli vykoupat v krásném venkovním bazénu s čistou vodou,“ uvedla starostka Volfová. „Hned to jistě nebude, ale věřím, že trpělivost se nám všem v této situaci vyplatí,“ podotkla.

Problémem je prý nedostatek vhodných městských pozemků, na kterých by se dal bazén postavit, jelikož územní plán z roku 2013 na něj nemyslí.

Druhým zádrhelem je existence aktivní záplavové zóny v Dubici. Městu se po jednání s Povodí Ohře podařilo vytipovat alespoň část areálu, kde by bylo možné bazén bez většího rizika postavit. Následně radní zadali odborníkům zpracování ověřovací studie, která by jim měla říct, jak velký bazén se dá do vytipovaného území postavit.

Výsledky studie by vedení města mělo získat ještě během podzimu. „Pak ji předložíme k posouzení zastupitelstvu. Pokud se zastupitelé rozhodnou záměr podpořit, můžeme začít projektovat,“ uvedla Volfová. Jak doplnil místostarosta Martin Brož (ANO), zároveň se nevzdávají myšlenky pokusit se vyčistit vodu v dubické nádrži, aby mohla být tolik žádaným přírodním koupalištěm. „V minulosti učinilo město mnoho pokusů o vyčištění nádrže. Žádné z přijatých opatření ale nepomohlo,“ řekl Brož.

Opoziční zastupitel a bývalý místostarosta města Juraj Raninec (ODS) připomněl, že nápad vybudovat venkovní bazén v Dubici se vrací jako bumerang, ale jeho uskutečnění je s ohledem na požadavky Povodí Ohře nejisté. Kouzlem bazénu u Sportareálu, na který je vydáno platné stavební povolení, byla podle něj kogenerační jednotka, která by dodáváním tepla prodloužila koupací sezonu minimálně o dva měsíce.

„Tento bazén už mohla veřejnost využívat, pokud by tehdejší opozice – současná koalice nedělala všechno pro zmaření tohoto záměru,“ zdůraznil Raninec. „V každém případě se českolipská veřejnost za současného vedení města ve venkovním bazénu nevykoupe, což mě opravdu mrzí,“ dodal.

Přírodní areál v Dubici je bývalá pískovna. Od 90. let minulého století však koupání znemožňují přemnožené sinice. Kdysi tady radnice instalovala nornou stěnu, která měla oddělit část vodní plochy, ve které by se zlepšila kvalita vody využitím průtoku Robečského potoka přes koupaliště. Později se město pokusilo zničit sinice cestou chemického ošetření vody. Ve čtvrti též postavilo splaškovou kanalizaci, která měla zamezit průsaku fekálií do vody. Město také po neúspěšných pokusech vyčistit vodu přistoupilo k myšlence vybudovat v Dubici umělý venkovní bazén se zdrojem vody z vrtu, který tam teď zásobuje vodou už provozované vodní hřiště.

Od připravované stavby bazénu pak radnice upustila. A začala znovu pracovat na myšlence využít potenciál místa, zpřístupnit ho znovu lidem a vytvořit v něm atrakce nezávislé na venkovním koupání. Opravila minigolfové hřiště, v roce 2017 zde vyrostly vodní atrakce pro děti a loni 3D bludiště. Třetí rok funguje i vodní vlek.

„Čekám na pořádné koupání v Lípě už 36 let, myslíte, že se toho dožiji?“ ptala se na Facebooku Andrea Topinková.