Česká Lípa - Příčinou současné války mezi radnicí a městskou policií je také šíření pomluv a urážek.

Ilustrační foto.

Tito strážníci musí skončit. Měli by dostat výtky za neplnění povinností. Tito mohou zůstat. Seznam konkrétních jmen, která mají zmizet z městské policie, byl možná jádrem sporu, který postavil proti sobě představitele města a radní Pavlu Procházkovou, která byla pověřena řízením městské policie a kterou se chystá vedení města za to, že se postavila na odpor, zítra odvolat.

Starostka České Lípy Romana Žatecká tvrdí, že vedení města personální záležitosti u městské policie neřešilo.

„Byli mi nadefinováni lidé, kteří mají městskou policii opustit a kteří mají zůstat," uvedla pro Deník uvolněná radní Pavla Procházková. Protože odmítla výtkami za neplnění povinností „likvidovat" strážníky na indexu, kteří se novému systému u městské policie přizpůsobili a své povinnosti si plnili, měla se kvůli tomu údajně dostat do křížku s vedením města.

Starostka Romana Žatecká to ale odmítá. „Vedení města radní Procházkovou neúkolovalo, řízení je v její kompetenci, proto i ona rozhodovala a rozhoduje, kdo má z městské policie odejít a kdo zůstat," uvedla pro Deník Žatecká a dodala: „Personální záležitosti jsme jmenovitě neřešili, protože ani nejsme seznámeni s tím, kdo je jak ve struktuře zařazen."

Ať už má v tomto sporu pravdu kterákoliv strana, ukazuje to, jaké důsledky má pro město i situaci u městské policie působení takzvané neoficiální městské policie, za kterou vystupuje Českolipan Karel Šiktanc.

Pomluvy, plivance a urážky hrají prim

Jeho upozorňování na nešvary u městské policie se v průběhu času zvrhlo v plivání a kydání špíny na všechny, kteří ho kritizují, kteří mu vadí, kříží plány nebo se kterými je ve sporu. Jako první to odnesl strážník Jiří Pachovský, který se se Šiktancem dodnes soudí, poslední obětí „stínového velitele městské policie" je zastupitel Petr Skokan, kterého Šiktanc uráží na facebookovém profilu, jenž založil, ale i v diskusích na internetu.

Kromě facebooku šíří Šiktanc své postřehy i prostřednictvím e-mailů, kterými zásobuje vedení města. Celou řadu zpráv nadšeně posílal i radní Pavle Procházkové do té doby, než se postavila radnici na odpor.

Vedení města vyšlo Šiktancovi vstříc, když stáhlo žalobu proti němu za poškození dobrého jména města. Podle starostky Romany Žatecké chce totiž radnice se Šiktancem nadále spolupracovat. „Stažení žaloby je výrazem toho, že chceme za spory udělat tlustou čáru a začít spolupráci (se Šiktancem) znovu," uvedla pro Deník Žatecká.

Podmínkou mimosoudní dohody je ale to, že Karel Šiktanc musí upustit od nepravdivého a hanlivého osočování strážníků.

Na to, že dohodu dodržuje, má podle starostky České Lípy dohlížet tisková mluvčí města Kristýna Brožová. „Dohled nad sociálními sítěmi má tisková mluvčí, která je každý den monitoruje a informuje vedení," objasnila starostka.

Nynější válku mezi radnicí a městskou policií pocítí kromě aktérů samotných také městská kasa. Už jenom kvůli tomu, aby odvolali bývalého ředitele Lubomíra Meryho a složitě převedli pravomoci k řízení městské policie radní Procházkové, museli si představitelé města najmout dalšího právníka, resp. právničku, specialistku na pracovně-právní vztahy.

Například včera za ní starostka Romana Žatecká musela odjet na jednání do Prahy (což představuje další náklady), aby advokátka, která už radila s odchodem Meryho, poradila i s odchodem radní Procházkové.

„Investice do kvalitní právní konzultace je určitě lepší, než investice do případných budoucích soudních sporů, které by nám mohly hrozit," vysvětlila Romana Žatecká.

Právní kontakty se radnici navíc budou nepochybně hodit, protože trestních oznámení i oznámení o přestupcích na adresu vedení města v posledních dnech raketově přibývá.

Strážníci městské policie podali například podnět k přestupkovému řízení za to, že starostka Žatecká a místostarosta Raninec neoprávněně vstupovali do pracoviště kamerového systému. A strážníci podali také trestní oznámení, které nechtějí blíže specifikovat, aby neohrozili vyšetřování.

Policie se už nyní také zabývá zamlčením informace o zdravotně závadné vodě ve Sportareálu.