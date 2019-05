Přestože na úterním veřejném jednání obecního zastupitelstva Sloupu v Čechách probírali zastupitelé všelicos od účetnictví přes schvalování smluv pro Benátskou noc až po informaci o likvidaci použitých olejů, tak se otázce obsazení postu starosty vesnice s více než 700 obyvateli prakticky vyhnuli.

„Vedení úřadu je stále jen v mých rukou a když je potřeba, většina zastupitelů mi pomáhá v rámci svých časových možností a pravomocí,“ uvedla místostarostka Jana Stinglová. Chod obce není podle ní zcela bezprizorní a v brzké době bude vyřešena i otázka účetnictví.

Další veřejné zasedání by mělo být koncem června. „Pracovní schůzky zastupitelů budou, ale na otázku, zda budeme řešit i vedení úřadu, nemohu v tuto chvíli odpovědět,“ sdělila Stinglová.

Sloupští zastupitelé se u řady projednávaných bodů dohadovali o podobě formálních náležitostí vyplývajících například z jednacího řádu zastupitelstva nebo okolo pronájmu stánků i zřizovací listiny tamního koupaliště, které je příspěvkovou organizací obce. Necelé čtyři desítky přítomných občanů se pokusili ujistit, že situace obce není až tak tragická, jak by se někomu mohlo zdát. Některé záležitosti si prý přebrali mezi sebou a pomáhají je místostarostce Stinglové řešit. Ke zvládání administrativy se rozhodli přijmout novou pracovní sílu – úředníka obce. „Situace ohledně dohod o novém vedení se mění každým dnem, ale zdá se, že do zhruba dvou tří měsíců můžeme čekat finální řešení,“ komentovala dění jedna z přítomných obyvatelek vesnice. „Dělá to dojem, že mají snahu se dohodnout, a do té doby se budou snažit, aby to fungovalo co nejlépe,“ podotkla.

Komunální volby ve Sloupu v Čechách vyhrála strana Na obci nám záleží (46%) vedená dřívějším starostou Jaromírem Studničkou. V jedenáctičlenném zastupitelstvu získala pět mandátů. Studnička ale se svým seskupením stále trvá na získání funkcí starosty i místostarosty. Na dotaz, proč se jako vítěz a zkušený komunální politik nesnaží vyřešit provizorium, reagoval: „Zkoušeli jsme to, ale shoda je obtížná. Počkáme ještě nějakou dobu a uvidíme,“ řekl Studnička.

Druhá strana Sloupáci (37%, 4 mandáty), za kterou byla zvolena i úřadující místostarostka Jana Stinglová, před nedávnem odvolaná starostka Petra Makovická i její předchůdce Miroslav Novák, údajně stále nabízí všem třem uskupením svůj model pro řízení obce: jeden starosta a dva místostarostové, z každého uskupení jeden.

Dva mandáty má v zastupitelstvu strana Sloup – Moje volba (necelých 17%). „Domluvili jsme se, že budeme intenzivněji pracovat na tom, co je v obci potřeba řešit. Máme zájem, aby se jednání o vedení posouvala dál a byl zvolen starosta. Jednání jsou zatím bez výsledku,“ konstatoval člen zastupitelstva za toto sdružení Lukáš Průcha.

Škatulata starostů

Po komunálních volbách, do ustavujícího zasedání vesnici řídil starosta z předchozího volebního období Jaromír Studnička, který nechtěl být uvolněným starostou. Po necelém měsíci ve funkci rezignoval starosta Miroslav Novák, ten se také chtěl raději věnovat svému podnikání ve stavební firmě. A po necelých pěti měsících nedávno odvolali starostku Petru Makovickou. Posledního zasedání se kvůli nemoci nezúčastnila. Stále je přesvědčena, že důvodem jejího odvolání bylo, že poukázala na řadu nesrovnalostí a chyb v hospodaření obce. „Zastupitelé nevědí, co bude dál,“ řekla už dříve Makovická.

Jak zaznělo, prý ale dosud řádně nepředala „úřad“ Janě Stinglové. Makovická takové obvinění odmítá s tím, že vše jako klíče, dokumenty, šanony, rozdělané projekty i razítka předávala za přítomnosti svědků. „Byl u toho i svědek, kterého si sama místostarostka k předávání zavolala, a počítač i s daty jsem jí předala před zastupiteli na pracovní schůzce. Přeposlala jsem jí i veškeré potřebné maily. Kdykoli mi také paní místostarostka zavolala, telefon jsem zvedla a snažila se jí pomoci,“ hájila se bývalá starostka Petra Makovická.