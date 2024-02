/FOTO, VIDEO/ Opět plný sál. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) přijel diskutovat s lidmi do České Lípy. Další setkání z jeho tour Debaty bez cenzury se v pondělí večer uskutečnilo v Kulturním domě Crystal.

Vít Rakušan přijel do České Lípy na Debatu bez cenzury. | Video: Ladislava Sdrzallek

“Každá debata, i když se může někomu zdát vyhrocená, má smysl. Pokud na ní řešíme to, s čím se denně trápíte,” uvedl v příspěvku na svém účtu sociální sítě X ještě před začátkem diskuzního večera. První kritiku schytával už rovnou v komentářích pod ním. “Však vás zase vypiskají,” napsala Martina Halamová.

Rakušanova Debata bez cenzury v České Lípě je už čtvrtá v pořadí, předcházely jí návštěvy Karviné, Sokolova a Mostu. “Zcela záměrně jezdím do měst, kde to od lidí schytáváme nejvíc,” napsal na svém webu. "Pojďte mi říct cokoliv, co je pro vás podstatné a na co chcete slyšet odpověď od poslance, člena vlády a ministra vnitra. Přijmu jakoukoli kritiku,” píše. Chce občanům napřímo vysvětlovat některé legislativní kroky vlády a úsporná opatření, které byly z Rakušanova pohledu špatně komunikovány.

Rakušan míří do České Lípy. Jezdí tam, kde to vláda schytává nejvíc

Co řeší s lidmi zatím nejvíc? “Ceny energií, Ukrajince a náklady na pomoc, inflaci, nedostatek policistů, dezinformace, co vláda dělá pro mladé… a spoustu dalších věcí,” popisuje. Říká, že jezdí hájit práci celé vlády, ne všichni členové kabinetu jsou z jeho individuálního programu nadšení. Může za to částečně i jeho video, ve kterém se kriticky otřel o premiéra Petra Fialu.

Na dnešní večer v České Lípě naváže speciální ukrajinská debata na pražském Břevnově. “Ukrajinci, Ukrajinci, Ukrajinci. Téma všech Debat bez cenzury. Bohužel pro ně. Já už mám ale dost toho, že se mluví o nich bez nich. Nechci, aby dál zaznívaly jen jednostranné pohledy a dezinformace. Chci, aby stejně jako všichni ostatní měli možnost říct, co je trápí, tíží nebo štve. Debata je tu pro ně a jsem si jistý, že přínosná bude úplně pro všechny. Žijeme tu společně,” napsal do pozvánky Vít Rakušan.

Následovat budou ještě další debaty v menších městech, začátkem března pojede ministr do Vyškova, Přerova a pak ještě do Ústí nad Labem šňůru uzavře v Havířově.