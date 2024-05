/FOTO/ Skalní světničky jsou už téměř posledním důkazem, že v obci Holičky u Osečné kdysi žili lidé. V jedné ze zaniklých obcí v oblasti bývalého vojenského prostoru Ralsko se v sobotu 25. května uskuteční další ročník festivalu přírodního umění. A opět přinese zajímavé novinky.

Hasiči z Holiček při slavnostním cvičení, stojí na hrázi Luhovského rybníka. | Foto: Geopark Ralsko

Program festivalu Proměny, který tradičně pořádá Geopark Ralsko, letos spojí land art, tedy umění v přírodě, s divadlem a uměním performance pod širým nebem. Na místě zaniklé obce se opět sejdou umělci v Česka i sousedního Saska.

„Prostředí zaniklé obce Holičky se svými sklepy a starou kovárnou má až neuvěřitelnou atmosféru a pro umělce je nesmírně inspirativní,“ vysvětluje Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko. „Když se sem během jednoho festivalového dne vrátí život, je to jako když se místo kouzlem probouzí ze spánku.“ Hvězdou letošního programu jistě budou hned dvě přestavení oblíbeného divadelního souboru Buchty a loutky pro děti i pro dospělé.

Svědků života v bývalých obcích již moc nezbývá, v bývalém vojenském prostoru se budovy zachovaly jen zcela výjimečně. Přímo v Holičkách jsou pouze v některých místech patrné základy budov. Do skal na úpatí Vápenného vrchu jsou vytesány skalní světničky, které dříve sloužily jako obydlí, později jako sklepy. Při hlavní silnici je dobře viditelná ve skále zbudovaná kovárna, využívaná ještě ve 20. letech minulého století. Posledním kovářem byl Franz Pruschek. Další viditelné vytesané sklepy patřily i k hostinci Felsenkeller.

Festival Proměny ve znamení stromů proběhne v sobotu 25. května 2024.Zdroj: Geopark RalskoCo ale přežilo celá staletí, to jsou stromy. Právě jim budou tentokrát umělci během festivalu věnovat pozornost. „Land-artem i performací se tentokrát bude prolínat nosné téma Stromy vyprávějí. Neboť v našem prostoru s pohnutou a zajímavou historií by určitě měli na co vzpomínat a co vyprávět. A umělci jim na festivalu umožní promluvit,“ rozvíjí myšlenku Lenka Mrázová.

Téma stromů se bude zrcadlit i v bohatém doprovodném programu festivalu, ve kterém se prolínají řemesla, výtvarné dílny s divadlem a hudbou. Program bude probíhat do večerních hodin a jeho součástí bude i světelná performance. Další novinkou bude večerní workshop Netopýří stezka, program pro rodiny s dětmi, které budou kromě jiného moci pod vedením ochránců přírody sledovat netopýry pomocí echolokátorů.

Site Specifik art je umění zasazené do kontextu určitého prostoru - do konkrétního místa. Atmosféra místa - genius loci a jeho příběh jsou základním zdrojem inspirace. Cílem je oživení nevyužívaných míst a poukázání na nejrůznější zapomenuté historické souvislosti.

Ještě na konci 2. světové války čítalo Ralsko na dvacet vesnic a stejný počet samot, kde žilo asi 7 tisíc lidí. Po odsunu obyvatelstva zůstal kraj doslova prázdný a uzavřený okolnímu světu. Toho využila československá armáda, která zde v roce 1950 zřídila vojenský výcvikový prostor. Až do roku 1992 tu cvičili českoslovenští a později sovětští vojáci.

Dvacet osad zcela zaniklo, budovy, včetně kostelů, posloužily jako cvičné cíle, nové stavby sloužily vojenským účelům, bylo zde i odpaliště raket s jadernou hlavicí. Od roku 1967 se navíc rozběhla i hlubinná a chemická těžba uranu.

Holičky od západu, v pozadí Ještěd s dřívější horskou chatou.Zdroj: Geopark RalskoO HOLIČKÁCH Dochované zmínky o osídlení Holiček (Hultschken) jsou z počátku 16. století. Název mohl být německého i českého původu. Německé slovo Holzung znamená "mícení lesa", český výraz holina je popisem pro planinu vzniklou vykácením lesa. V obci žili převážně horníci, v okolí se těžila železná ruda. Dochované záznamy uvádějí také košíkáře a bednáře. Obec měla dvě hospody a od roku 1875 školu. Postupně přibývalo obyvatelstvo, k roku 1678 se uvádí jen 8 selských usedlostí a 4 domky, v roce 1848 obec čítá již 27 domů a na konci 19 století 40 domů a 200 obyvatel.

