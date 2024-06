Obyvatelka Kuřívod Lucia Němcová přijala tuto informaci s potěšením. „Je to dobře. Není tu žádné kulturní vyžití. Zavřeli tu motorest a v okolí místo něj nic nevzniklo. Je to určitě přínos,“ kývla souhlasně hlavou mladá žena.

„Už jsem zaslechl, že proběhne oprava, ale nevím, zda to má smysl. Nemyslím si, že místní budou chodit do knihovny. Když to tu vidím,“ podotkl Pražan, který jezdí do Kuřívod za dcerou.

Petr Hanuš přiznal, že objekt si rekonstrukci rozhodně žádá a ta se řeší již delší dobu. „Kulturní dům je ve stavu, v jakém je a rekonstrukce potřeba. V historii patnácti let se nepodařilo sehnat dotace. Teď se to povedlo, takže je to posun dobrým směrem a doufáme, že se zrealizuje v řádu nejbližšího období,“ uvedl.

Rekordní účast ve volbách byla i na Českolipsku, nejvíc lidí přišlo ve Slunečné

Myslí si, že bude dobře, pokud na tuto rekonstrukci bude navazovat i vznik prodejny Coop, protože v kulturním domě se nalézá jediná prodejna potravin v obci. „Večerka by se musela někam v menším přesunout. Nebo by ji mohl Coop nahradit.“ zamyslel se. Vítá, že kapacita kulturního domu bude využita v mnohem větší míře než nyní. „Těšíme se, co z toho vznikne,“ usmál se.

Ralsko přetvoří objekt po sovětské armádě v Kuřívodech na kulturní centrum.Zdroj: Město RalskoRalsko je častým výletním cílem, a to především cyklistů. Zázemí kulturního domu je odpovědí i na jejich poptávku. Obyvatel se často ptají například na možnosti občerstvení.

Na nedostatek zařízení tohoto typu si stěžuje také Miroslav Mareš. „Chybí tu hospoda. Lidé se scházejí před krámem, což je takové divné,“ uvedl. Na mysli má právě večerku umístěnou právě v objektu kulturního domu. „Bude se předělávat, protože je tam azbest. Měl by tam být i lékař a vlastně veškeré zázemí,“ uvažuje o plánované rekonstrukci starší muž.

Je to tu! Českolipské koupaliště otevírá brány. První rok ukáže jeho výdělečnost

Obec získala již dvě dotace, které by měly pokrýt část nákladů. „Získali jsme dotace ze Státního fondu podpory investic, přibližně 20 mil. Kč. Dále jsme v jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ohledně získání další podpory,“ uvedl starosta.

Vysvětlil, že polovinu se obvykle podaří zajistit. „Snažíme to tak nějakým způsobem skládat dohromady,“ vysvětlil. Celkové náklady odhaduje na 50 milionů korun.

Dotační programy vyžadují, aby stavba byla hotová do konce roku 2025. Složitost rekonstrukce však bude odvozena od stávajících konstrukcí, které tvoří azbestové desky (boletické panely).



Obec momentálně vybírá dodavatele.