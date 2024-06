Nedostatečnou vybavenost pociťují místní dlouhodobě a vznik marketu proto chválí. „Je to určitě dobře. Ocení to hlavně starší lidé, kteří nemají auto a žádnou další možnost nakoupit si jinde,“ poznamenala Lucia Němcová, která si nakoupila v mladoboleslavském Lidlu a právě vykládala tašky z auta.

Market vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu naproti obecnímu úřadu. „Je to vlaštovka, kterou se sem snažíme dostat, protože historicky se i moji předchůdci pokoušeli pro místní obyvatele zajistit prodejnu potravin. Máme tu sídliště a jediná možnost nakoupit si je ve večerce,“ uvedl starosta Miloslav Tůma .

„Jezdí sem převážně cyklisti a ptají se na občerstvení, ale nic tu není. Jediný obchod, kde si mohou něco koupit, je vietnamská večerka. Nejblíž je pak Mimoň nebo Bělá pod Bezdězem,“ podotkla mladá žena.

O vstupu na bankovní identitu už slyšela, ale sama tuto možnost ještě nevyzkoušela. „Slyšela jsem o tom, ale zkušenost s tím nemám. Vím, že je to v Mladé Boleslavi,“ zmínila.

Ve věznici ve Stráži vypukl požár. Záchranné složky nacvičovaly společný zásah

Kuřívody se dočkají nové pobočky retailového řetězce Coop, která vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu naproti obecnímu úřadu.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekNa nedostatek služeb si postěžoval i prošedivělý muž čekající před vstupem do panelového domu. Podle něj tu chybí nejen potraviny, ale i například pošta. „Já jsem důchodce z Prahy. Sem jezdím za dcerou a nebydlel bych tu, protože tu nic není. Chybí tu služby. Není tu ani pošta. Bez auta jste prostě v háji. Lidé tu jezdí autobusem například do Mimoně nebo do Mnichova Hradiště, a když vám ujede, tak třeba dvě hodiny nebo půl dne nejede nic,“ povzdechl si. Raději se nechá vozit od dcery. „Jsem závislý na ní,“ pokrčil rameny.

Zaměstnanec místního úřadu Petr Hanuš je rovněž rád. Také on si uvědomuje, že v obci chybí kiosek nebo hospůdka pro výletníky. „Pro obyvatele je to dobrá zpráva, zvyšuje to obslužnost. Prodejna má být na hlavním tahu, takže bude sloužit i lidem, kteří pouze projíždějí, a také cyklistům. Chybí tu totiž možnosti občerstvení pro turisty,“ připomněl.

Podle jeho informací se zatím tvoří plány. „Čekáme a doufáme, že to bude co nejdřív. Dokončení je plánované v horizontu příštího roku, takže uvidíme, jak se to povede,“ dodal s nadějí v hlase.

Symbolický pronájem

Jde o první službu podobného marketu v Ralsku. Město se stavbou pobočky Coopu zbavilo jednoho z brownfieldů. „Investiční rozsah bude znám v nejbližších dnech, očekáváme investici v řádech milionů. Začátek provozu je naplánován na první pololetí 2025,“ upřesnil starosta.

Jde o investici a nemovitost obce, Coop bude obchod provozovat za symbolický pronájem. Mezi zastupiteli však panovala obava, aby stavbu obec nezafinancovala a řetězec z ničeho nic neodstoupil. „Vzhledem k výši vynaložených prostředků jsme chtěli, aby nám zaručili, že tu budou minimálně dva roky,“ doplnil Tůma.

Režisér Fero Fenič a jeho vize pro Máchovo jezero: Promenáda by mu pomohla

Kuřívody se dočkají nové pobočky retailového řetězce Coop, která vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu naproti obecnímu úřadu.Zdroj: Instagram starosta_denik-630 data-description=Přes den bude prodejna s obsluhou a večer už bez obsluhy. „Večer přijdete a přes bankovní identitu vstoupíte dovnitř. Ona si vás načte, zjistí, že ji máte, a můžete si nakoupit. Po načtení produktů se částka automaticky strhne,“ vysvětlil fungování Tůma. V této souvislosti bude řetězec shánět personál o dvou až třech lidech.

V blízkosti vznikne rovněž dětské hřiště, veřejné záchodky, sprchy a parkoviště jak pro osobní automobily, tak pro kamiony. „Vzhledem k tomu, že je to na hlavním tahu, tak tam bude i zázemí pro kamiony a odpočinková zóna. Lidé si tam budou moci sednout a dát si tam kávu,“ popsal starosta.

Na budově se už začalo pracovat. Opravená je střecha a bylo nutné zajistit stavbu, aby dál nechátrala. Přistavuje se rovněž zázemí pro zaměstnance.

Aby Coop dlouhodobě fungoval, musí naplnit tržbu přibližně milion korun měsíčně. Starosta je však optimistický. „V momentě, kdy se otevře hlavní tah směr Mnichovo Hradiště, tak si myslím, že tu bude vyšší fluktuace lidí. Dneska je nejbližší možný nákup v Mimoni nebo Bělé pod Bezdězem, což je poměrně daleko, anebo právě v Mnichově Hradišti. Myslím si, že prodejnu lidé ocení,“ věří.