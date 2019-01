Ralsko - Novým starostou je Miroslav Králík (ČSSD), do vedení města se po dvouleté pauze vrátil Jindřich Šolc (SNK–ED)

Miloš Tita (Iniciativa nezávislých Ralsko). | Foto: archiv

„Dnes je moderní okopávání kotníků a nám je koalice neustále okopává. Rovněž je moderní hlasování o důvěře,“ zahájil převrat na ralské radnici Miroslav Králík.

V následném hlasování poměrem šest ku osmi přišel o funkci starosty Miloš Tita (nez.) a následně i druhý místostarosta Václav Bilický (KSČM). Na místo starosty byl osmi hlasy zvolen Miroslav Králík. Změna se nedotkla pouze místostarostky Šárky Kalvové (KSČM), která na radnici setrvává i nadále.

Nové je i složení radních. Miroslava Králíka a Šárku Kalvovou doplnila Lenka Nováková (Suverenita) a Jindřich Šolc (SNK ED), kterého před dvěma lety odvolali kvůli špatnému hospodaření z postu starosty. „Nelíbilo se nám rozdělení zastupitelstva na koalici a opozici,“ zdůvodnil iniciátor změn na radnici Miroslav Králík.

Akční tým

„Vedení města nebylo paritně sestavené tak, aby odpovídalo výsledku loňských komunálních voleb. Pro další chod města vytvoříme funkční a akční tým, který bude jednat v souladu se zákonem o obcích ve prospěch všech obyvatel Ralska,“ vyjádřil se obšírněji Vít Veselý (ČSSD).

„Celé to vnímám jako bezdůvodné odvolání, které bylo motivované pouze touhou stát se starostou a snahou některých zastupitelů hospodařit se získanými čtyřiceti miliony za solární elektrárnu,“ reagoval Miloš Tita.

Jeho odvolání podpořil koaliční zastupitel Martin Král (KSČM). „Ralsko není velké město, aby v něm zastupitelé nemohli normálně spolupracovat. To, co se od voleb dělo, nešlo dál prodlužovat. Neznamená to ovšem, že nyní budu ve všem souhlasit s novým vedením,“ řekl Král a pokračoval: „Byla tu velmi napjatá situace. Měl jsem řadu anonymních telefonátů, kdy mi volající doporučovali, že nemám podporovat Titu, že pro město bude lepší, aby byl v jeho čele pan Králík.“

Nátlakové praktiky ve prospěch nového starosty označil jeho spolustraník Veselý za neslušné. „Je to nekorektní a neodpovídající slušnému jednání. Ovšem to, co se děje ve vysoké politice, se přenáší do komunální,“ řekl Veselý a odmítl spojitost s anonymními telefonáty.

Tajemník a právník

A co přinese Ralsku osoba nového starosty? „Prioritou bylo, aby v radě města mělo každé politické seskupení svého zástupce, což po středě má. Mezi další kroky patří ustanovení funkce tajemníka a budeme se snažit, aby město mělo svého právníka, a to pokud možno jako zaměstnance města,“ nastínil Miroslav Králík s tím, že možné další změny čeká i složení výborů.

Miloš Tita a Václav Bilický nastoupili na ralskou radnici v červenci 2009, kdy zastupitelé kvůli několikamilionovým vratkám státních dotací odvolali po šestnácti letech tehdejšího starostu Jindřicha Šolce a místostarostu Zdeňka Novotného.

Po určitém uklidnění se situace v Ralsku loni před komunálními volbami značně přiostřila. A vyhrocené bylo i ustavující jednání zastupitelů, kdy si podle dřívějších slov Víta Veselého opozice ČSSD, SNK ED a Suverenity vyzkoušela politiku nulové tolerance. V ní pak prakticky pokračovala až do současnosti.