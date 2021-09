Millenium Technologies se zaměřuje na unikátní technologie a efektivní i ekologicky šetrná řešení pro likvidaci odpadů. „Vzhledem k tomu, že technologie plazmového zplyňování není všeobecně rozšířená ani ve světě, natož pak v naší republice, snažíme se ji v maximální míře rozvíjet a testovat všechny její možnosti. Instalace plynového chromatografu k nově spuštěnému reaktoru nám pomůže zjistit, jak konkrétní druhy odpadu v reaktoru fungují, potažmo k čemu jsou vhodné druhotné výstupní suroviny, zejména syntézní plyn, na základě jejich složení,“ uvedl k instalovaným technologiím výkonný ředitel společnosti Millenium Technologies Marek Lang.

Při konstrukci nového reaktoru zdejší technici využili všechny doposud získané zkušenosti s cílem dosáhnout co největší efektivity provozu s co nejnižšími ekologickými dopady.

„V Dubé se zabýváme výzkumem, zkoušíme technologie a představujeme jejich možnosti zájemcům a zákazníkům. Žádnou likvidaci odpadů tady neprovozujeme,“ uvedl spolumajitel společnosti Josef Grischa Kahlen, který si také pochvaloval spolupráci s vysokými školami a vědci. Výhodou vyvinuté technologie a zařízení jsou malé rozměry vhodné pro organizace a firmy, čistírny odpadních vod, zdravotnická zařízení či samosprávy měst a obcí, které musí řešit stále přísnější normy a citelné prodražování odpadů. Jak ujistil, zplynování umožňuje vyrobit energii z jakéhokoliv odpadu. Od biomasy přes čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty a průmyslový odpad až po nemocniční nebo nebezpečné odpady.

„Chceme se věnovat čistírenským kalům, do budoucna i komunálnímu odpadu. Velký potenciál vidíme v odpadech z nemocnic, od lékařů. Velký zájem vnímáme od obcí, ale zejména od chemických koncernů z Německa,“ řekl Kahlen.

Podle něj se odstraňování nebezpečného a nemocničního odpadu jeho producentům kvůli zpřísňujícím se ekologickým normám prodražuje. „V důsledku nárůstu jeho objemu jsou likvidační linky přetížené a nedokážou svou kapacitou plně pokrýt poptávku. Technologie plazmového zplyňování je proto vhodnou alternativou, jelikož při teplotách spalování 5 000 °C dokáže zlikvidovat v podstatě jakýkoliv odpad,“ řekl akcionář. Jak upozornil, nelze zobecnit cenu, na kterou by zájemce jejich technologie přišla. „Vždy půjde o konkrétní případ, malé jednotky vyjdou třeba na 30 milionů a u velkých instalací půjde řádově o stovky milionů korun,“ řekl Kahlen.

Důmyslné zařízení začíná zajímat také továrny. Čím složitější je jejich výroba, tím dražší je většinou likvidace odpadu, o níž se musí na své náklady postarat. „S technologií plazmového zplyňování se odpad dá proměnit ve skvěle využitelné palivo nebo stavební materiál. Přímo v areálu podniku, tak může být vyrobena čistá energie, která je vzápětí vrácena zpátky do výroby, čímž dochází k úspoře peněz za likvidaci odpadu i energie,“ připomněl Lang.

V případě čistírenských kalů, které se dřív vyvážely na pole jako hnojivo, už je tato praxe před úplným zákazem. Kaly totiž obsahují nebezpečné látky jako hormony, antibiotika a těžké kovy. Coby hnojivo pronikají do půdy a odsud dál do vypěstovaných plodin a skrz jídlo do lidského organismu. Díky technologii plazmového zplyňování se dá z kalů snadno vytvořit syntézní plyn, který je dále využitelný například jako palivo k výrobě elektřiny v kogeneračních jednotkách.

Technologie plazmového zplyňování také dokáže městům pomoci vyřešit nejen problémy se skladováním komunálního odpadu, ale může jim zároveň dopomoct i k energetické soběstačnosti.

„Jsme schopni zpracovat sto procent toho, co do našeho zařízení přijde,“ reagoval technický ředitel Milan Křikava.

Společnost Millenium Technologies a. s., člen skupiny JRD, se zaměřuje na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu. Jedná se o efektivní, environmentálně šetrné a zcela bezpečné zpracování odpadu, jehož produktem je syntézní plyn a sklovitá struska. Oba produkty jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Metoda plazmového zplyňování a vitrifikace je vhodná k likvidaci organického i anorganického odpadu a rovněž odpadu nebezpečného. Nový reaktor ve svém vědecko-technickém parku v Dubé instalovala v červnu. Jedná se o prototyp 3. generace s kapacitou 150 kg zpracovávané vstupní suroviny za hodinu. Pro likvidaci nebezpečných odpadů přímo v postižených lokalitách nabízí firma unikátní mobilní řešení Microplasma.