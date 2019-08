Do závodu zbývají dva měsíce. V jaké fázi jsou nyní přípravy?

V plném proudu. V současné době se finišuje s podpisy smluv s partnery, kteří nám pomáhají materiálně nebo finančně zabezpečit akci. Řeší se technické věci jako dodávky služeb nebo materiálu v podobě oplocení, nafukovací brány nebo občerstvení, ale i doprovodný program. Vše se dolaďuje, ještě to nějakou chvilku zabere, ale jdeme pomalu do finále. Je to celoroční práce. Jakmile jeden ročník skončí, začínáme chystat další.

Jak velký tým lidí se na organizaci podílí?

Tým je menší, než bychom někdy potřebovali. Nejužší tým tvoří kolem pěti lidí z naší organizace a městského úřadu. Samozřejmě operativně vypomáhají další zaměstnanci, ale dohromady to bude maximálně desetičlenná skupina lidí.

Kolik máte v současné době přihlášeno běžců?

Kolem stovky. Není to mnoho, ale z předešlých let víme, že je to v tuto dobu běžné. Nejvíce lidí se přihlásí během druhé poloviny prázdnin. Počítáme s účastí kolem sedmi set běžců. Loni to bylo trochu méně, protože termín kolidoval s půlmaratonem v Ústí nad Labem, letos žádného konkurenta v okolí nemáme, takže jsme optimisté.

Je problém najít vhodný termín? Přeci jen se běžeckých akcí v poslední době koná opravdu hodně?

Běhání je velký fenomén. S lehkou nadsázkou lze říct, že najít vhodný termín tak, aby nekolidoval s jiným závodem, je často těžší než organizace samotná.

Proč by lidé měli přijet běhat zrovna do České Lípy?

Zakládáme si na tom, že City Cross Run není komerční běh, nepatří do žádného běžeckého seriálu. Naopak nabízíme zážitkový běh přírodou, přesto městem, což je jedno z hesel závodu. Účastníci si mohou na trase prohlédnout město, i místní jsou často překvapení, jaká zákoutí tu máme. Snažíme se do trasy začlenit nějaké zajímavosti. V předešlých letech to byl třeba průběh autobusem. Letos chystáme běh závodem společnosti Modus, která je naším partnerem. Tam bude na závodníky určitě čekat nějaké překvapení.

Jsou v plánu i další novinky?

Trochu se bude měnit trasa a vypustili jsme závod štafet. Ten poběží jen místní školáci. Využijeme pro ně trasu rodinného běhu kolem náměstí. Chceme to udělat atraktivní pro ně i pro rodiče, kteří tak budou vědět, že své děti uvidí běžet na náměstí a nebudou je muset hledat někde po trati.

Na jaký doprovodný program se mohou závodníci i fanoušci letos těšit?

Zatím nechci vše prozrazovat. Chceme, aby byl atraktivní pro běžce a také využít místní spolky a sdružení. Letos jsme upustili od závěrečného velkého koncertu, který se moc neosvědčil. Běžci povětšinou neměli zájem zůstávat hodinu a půl po závodu na náměstí a poslouchat kapelu. Což je všeobecně známé z jiných běžeckých akcí. Součástí programu bude určitě autogramiáda Aleše Valenty, který bude opět celý program moderovat. Budeme se také snažit přilákat do České Lípy nějaká známá jména z běžeckého světa.

Jak se vy udržujete v kondici? Běháte?

Jsem aktivní sportovec, věnuji se hokeji. Ale taky běhám. Prvního ročníku City Cross Run jsem se účastnil ve štafetách. Určitě bych si rád zaběhl i letos, ale vzhledem k organizačním povinnostem to nebude možné.

Ředitelem Sportu Česká Lípa jste krátce, přesto v organizaci působíte již několik let. V jaké kondici je současný českolipský sport, co se týká zázemí a možností?

Nebojím se říct, že ve výborné. Síť sportovišť skýtá neskutečné možnosti využití pro sportovce i veřejnost. Tím, jak město podporuje příspěvkové organizace i kluby, mají lidé v Lípě možnost kvalitně sportovat v dobře připravených areálech. Často se k nám jezdí dívat i zástupci okolních měst, třeba Děčína, ale i dalších. Zajímají se, jak organizace funguje. Nechci říct, že jsme úplně vzorem, ale dobrou inspirací. Je to tu zkrátka dobře nastavené.

Žádné rezervy, bolavá pata?

Ale samozřejmě. Některá sportoviště už mají svůj věk, třeba atletická dráha. Nevyhovující je také divácké zázemí sportovních hal. Každý areál má své specifikum a vždy se dá něco vylepšit. Jen je potřeba určit priority, do čeho by město mělo investovat.

Jaký sport si vy užijete jako fanoušek?

Protože jsem hokejista, jsem ho trochu nabažený, na sledování mám radši fotbal. Ale chodím i na futsalové zápasy Démonů nebo českolipské florbalisty,

Které další sportovní akce vaše organizace pořádá?

Je to zhruba desítka akcí za rok, které pořádáme nebo se na nich podílíme. Například outdoorové hry na městském stadionu, snažíme se rozjet tradici fotbalového turnaje fabrik, v bazénu se koná závod měst v plavání. Usilujeme o to, aby se proběhl další ročník hokejového zápasu kladenských hvězd proti České Lípě nebo s Reas Agency už několik let pořádáme Charity futsal show. Chceme to všechno více dostat mezi lidi, že Lípa sportovně žije.