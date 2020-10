Mnohaletá snaha města Česká Lípa se brzy stane skutečností. Roky zvažovaný plán obnovy Jiráskova divadla se dostal do své finální fáze. Radnice v nejbližších dnech předá areál divadla společnosti Metrostav. Ta s nabídkovou cenou 161 milionů korun zvítězila v konkurenci osmi firem ve výběrovém řízení na modernizaci scény. Vedení města přitom očekávalo cenu bezmála 200 milionů.

Jak informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, přesný termín předání je stanoven, ale úřad ho oznámí sám. „Platí, že rekonstrukce divadla začne v listopadu a potrvá necelé dva roky,“ ujistila.

Divadlo po přestavbě nabídne více vstupů a prostoru, možností využití, moderní zázemí i divadelní techniku odpovídající současnosti. Hlediště bude strmější. Diváci zde najdou širší a pohodlnější křesla s lepším výhledem, přístupy pro handicapované a výtah.

Přibude menší sál se stovkou židlí pro komornější akce, bary, zkušebna, šatny návštěvníků a herců, sklad kostýmů a další. Samozřejmostí zůstane divadelní kavárna, ale se samostatným vchodem a možností provozu bez ohledu na program divadla. Celý objekt bude bezbariérový. „Stavební společnost se postará nejen o stavební práce, ale také o servis dodaných technologií po dobu záruční lhůty,“ doplnila mluvčí radnice.

Základem pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby byla prováděcí projektová dokumentace a projekt interiéru, který zpracovala firma Adam Rujbr architects. Počítá se zachováním rozměrů jeviště i stejnou kapacitou sálu. „Na celém díle jsem si asi nejvíce oblíbil pódium. Věřím, že si sál uchová kouzlo a ducha, který tady je,“ řekl architekt Rujbr. Novinkou jsou dva balkony a hlavní vstup pro diváky, který vznikne z Panské uličky.

Kromě samotné budovy se rekonstrukce dočká také celý dvůr přístupný z Jiráskovy ulice. Do budovy divadla přibude také průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet. „Oceňuji, že projekt přichází s moderním designem, ale zachovává i historické prvky, jako jsou klenuté nebo dřevěné stropy, využitý bude také původní velký lustr v sále,“ uvedla starostka Jitka Volfová.

„Rekonstrukce Jiráskova divadla je něco jako splněný sen. A dovolím si říci, že nejen můj, ale mnoha dalších Českolipanů, kteří po této opravě už dlouhé roky volají,“ prohlásila starostka.

„Na vyklízení divadla jsme pracovali průběžně celé letní prázdniny. Rekvizity a kostýmy vyklízeli členové Divadelního klubu Jirásek. Pro generace příští jsme všechny prostory natočili na video. V současné době už demontujeme poslední techniku, kterou plánujeme využít v Kulturním domě Crystal při divadelních představeních,“ popsala ředitelka příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Tereza Vraná.

Jak už před časem uvedla vedoucí odboru rozvoje města Jolana Nebřenská, nelze si představit, že tak rozsáhlá rekonstrukce nepřinese dílčí omezení a komplikace například v dopravě. Větší dopad lze čekat ve dvorní části před nynějším vstupem do divadla. „Všichni se budeme snažit, aby život v centru nebyl stavbou paralyzován,“ řekla Nebřenská.

Za léta vzniklo více variant, jak naložit s Jiráskovým divadlem, které má sice barokní základy, ale kdysi bylo i tělocvičnou. První rekonstrukce byla připravena už v první polovině 90. let, kdy ji zhatila část zastupitelů. Ti pak uvažovali o monstrózní stavbě za stovky milionů u Jeřábkova náměstí. Z novostavby sešlo. Následně radní vymýšleli přesun do KD Crystal. Město utrácelo za neuskutečněné projekty, divadlo dál stárlo.