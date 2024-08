Téměř čtyřicet let fungovala bez přerušení samostatná školní jídelna v ulici 28. října v České Lípě. Nyní však bude zhruba 14 měsíců fungovat ve stavebním režimu, protože začala její velká rekonstrukce.

Rekonstrukce, která zahrnuje opravu přístavby šaten, zateplení fasády, výměnu oken a modernizaci vzduchotechniky, je největší letošní investicí města do školských budov. Vítězná firma Versana by ji měla zvládnout za 44 milionů korun. Stavební práce potrvají do začátku školního roku 2025/2026 a budou je doprovázet částečná omezení a stravování mimo jídelnu.

Největším problémem v současné době je ve školní jídelně především přístavba šaten, která byla postavena v roce 1997. Zatéká do ní a konstrukce je na hranici životnosti. Ve špatném stavu jsou také okna a systém větrání, který nefunguje dobře, což komplikuje odvětrávání při vaření. V plánu je tedy především oprava šaten a také kompletní zateplení fasády jídelny, výměna oken, dveří, optimalizace osvětlení, otopné soustavy a vzduchotechniky.

„V průběhu letních prázdnin, kdy je školní jídelna uzavřená, chceme demontovat starý systém vzduchotechniky a vyměníme také okna v kuchyni. Zbytek prací chceme provádět za provozu, žáci tedy o své obědy nepřijdou. Kvůli rekonstrukci ale bude o týden posunutý začátek školního roku na ZŠ Špičák, který zde začne až 9. září. Po zbytek září se navíc žáci budou stravovat v jídelně střední školy v ulici 28. října. Je to to nejmenší omezení, na kterém jsme se byli schopni dohodnout,“ přiblížil místostarosta města Martin Brož.

Rekonstrukci by město rádo částečně financovalo z dotace. „Na stavební práce související se snížením energetické náročnosti budovy jsme podali žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí. V této oblasti jsme poměrně úspěšní a daří se nám dotační peníze získávat. Věřím tedy, že uspějeme i nyní,“ doplnila starostka Jitka Volfová.

Rekonstrukce školní jídelny není jedinou školskou investicí v letošním roce. Dalšími investicemi jsou mimo jiné oprava vodoinstalace ZUŠ Česká Lípa, oprava vodovodu a kanalizace ZŠ Moskevská, oprava části střechy ZŠ Pátova nebo třetí etapa výměny oken ZŠ Dr. M. Tyrše. Základní škola na Špičáku se dočká také nových toalet, jejichž rekonstrukce bude stát více než 6 milionů korun.

