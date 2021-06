Značkování, rozebírání zeleně, chodníku a první zářezy do starého asfaltu na náměstí 1. máje v Mimoni provedli v pondělí 7. června dělníci stavební společnosti Syner. Čeká je zde výměna archaické kanalizace a vodovodu, která je nutnou předehrou léta očekávané obnovy centrálního mimoňského náměstí. Tomu kdysi dominoval zámek a na opačné straně radnice. Obě památky nechali ke škodě města vyhodit do povětří mocipáni v éře socialismu. Mimoň, kde žije 6 500 lidí, od té doby přišla o své přirozené centrum a identitu. Místu ubližuje fakt, že ho zatěžuje hustý automobilový provoz včetně tranzitní nákladní dopravy.

„Kopání kanalizace neomezí průjezd, maximálně třeba na jeden den. Omezí to jen zajíždění na náměstí a zdejší parkování,“ řekl k začátku prací na náměstí starosta města Petr Král. Je rád, že vodárenská společnost vyšla Mimoni vstříc a spojila obnovu kanalizace a vodovodu do jedné akce. „Pak navazujeme my. Náměstí máme vyprojektované, dohodnuti jsme s památkáři, ani archeologický průzkum už nebude nutný, prostor je už prostudovaný z minulosti,“ uvedl starosta Král.

Rekonstrukce náměstí je plánována na jeden rok, kdy zde vznikne nové osvětlení, zeleň, lavičky, chodník. „Striktně oddělíme část na sezení a odpočinek od místa k pohybu vozidel. Obrubníky budou ze žuly a chodníky ze žulové mozaiky, místa k parkování a odpočinku budou ze stávající dlažby, která se srovná. Pojízdná cesta pro vozidla bude ze žulových kostek,“ popsal starosta.

Ovál kolem morového sloupu zůstane v původní „divoké dlažbě“. Jinde dlaždiči položí nové kamenné kostky, po kterých budou moci jezdit auta. „Uděláme i parkovací místa z normálních žulových kostek,“ doplnil Král.

V druhé etapě proměny náměstí se stavbaři zaměří na místo mezi zámeckým mostem a náměstím, kde se budou opravovat komunikace a dávat se do žulových kostek a odstraní asfalt. „Vše bude navazovat i na novou pěší zónu podél řeky, která se nyní dodělává,“ podotkl starosta města. Radnice bude soutěžit dodavatelskou firmu na „městskou“ část rekonstrukce až po 16. červenci letošního roku, vysoutěžená firma by měla nastoupit v září. „Celkově je odhad nákladů i s druhou etapou zhruba 15 milionů korun,“ sdělil Král.

Během právě zahajované modernizace dojde k výměně stávající betonové kanalizace a souběžného litinového vodovodu. Obě sítě jsou uložené v komunikacích a část vodovodu vede v zelené ploše. Součástí stavby je zrušení části stávajícího litinového vodovodu na náměstí 1. máje.

„Nachází se tady vodovodní řady z litiny, které byly uvedeny do provozu v roce 1928. Potrubí jsou zastaralá, zkorodovaná, s narůstajícím počtem poruch,“ přiblížil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme. Jak doplnil, zdejší kanalizační stoku tvoří potrubí z betonu z roku 1928. „Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, prorůstají jím kořeny, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny. V kanalizačních šachtách jsou v havarijním stavu stupačky,“ řekl Böhme s tím, že z uvedených technických důvodů a v koordinaci se stavbou města, které plánuje svou investici k rekonstrukci náměstí, rozhodla Severočeská vodárenská společnost o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 235,6 metru a kanalizace v délce 111,3 metru.

„Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem,“ informoval Böhme. Vodárenská společnost plánuje dílo na mimoňském náměstí dokončit do letošního 31. července.

Místní se proměnu centra Mimoně těší. „Bylo by milé, kdybychom už konečně náměstí měli. Město bez náměstí je divné,“ řekl rodák a místní historik Jiří Šťastný.