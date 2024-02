Dva mosty a další část obchvatu. S jarem se v České Lípě rozběhnou tři velké dopravní stavby, které omezí dopravu ve městě. Nejdéle potrvá oprava na estakádě na silnici I/9, po které denně projede kolem 15 tisíc aut.

Oprava silnice v České Lípě. | Foto: Deník/ ČTK

Přemostění čeká rekonstrukce za bezmála 300 milionů korun, investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžná oprava mostu z konce 80. let minulého století nestačí, diagnostika odhalila vážné závady, které významně snižují jeho životnost. Práce na úseku dlouhém zhruba 700 metrů by měly začít v pondělí 4. března a naplánované jsou na dva a půl roku.

Rekonstrukce bude probíhat za provozu, dopravu budou v místě řídit kyvadlově semafory. První část prací je naplánovaná do letošního prosince, po zimní přestávce se opět rozjedou v únoru 2025 a potrvají do konce roku. Část roku 2026 se ještě budou provádět práce na spodní stavbě, ty už ale budou bez dopravních omezení.

Největší komplikace zřejmě způsobí rekonstrukce mostu v Děčínské ulici, která je páteřní městskou komunikací a denně po ní projede až 25 tisíc aut. Most byl původně součástí rekonstrukce silnice z České Lípy do Dobranova a hotový měl být spolu se silnicí už v roce 2022. Kvůli výraznému zdražení stavebních prací a materiálů, zejména železa, se ale Liberecký kraj s dodavatelem dohodl, že most ze zakázky za 200 milionů korun vyjme a vypíše na něj samostatnou soutěž.

Po zkapacitnění I/9 přijde na řadu obchvat obce Svor. Propojí i cyklostezku

„Rekonstrukce přijde na 57 milionů korun a dodavatel na ni bude mít šest měsíců. Než začnou samotné práce, musí postavit provizorní most," řekl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. Stavba dočasného ocelového mostu by měla začít v dubnu, umožní průjezd osobních aut, autobusů a nákladní dopravy do 3,5 tuny ve směru od Děčína do centra města, v opačném směru budou auta úsek objíždět městem. Kamiony budou muset Českou Lípu objet přes Zahrádky, Stvolínky, Kravaře a Horní Polici.

V dubnu by se mělo ŘSD zahájit také práce na stavbě dlouho plánovaného další etapy obchvatu České Lípy, který v budoucnu odvede tranzitní dopravu mimo zástavbu. Úsek z Dubice do Dolní Libchavy přijde na 544 milionů korun. Navázat by měla ještě druhá etapa dlouhá přes deset kilometrů z Dolní Libchavy do Nového Boru, kde se náklady odhadují na 1,8 miliardy korun.

„Ani u jedné stavby není investorem město. Naší snahou samozřejmě bude dopady co nejvíce zmírnit, nicméně řidiči se musejí připravit na dopravní komplikace, které k takto velkým stavbám patří,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

