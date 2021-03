Významné opravy v řádu desítek milionů korun plánuje město Česká Lípa provést na Městském stadionu u Ploučnice. Podle radnice se atletická dráha a fotbalové hřiště neopravovaly dvě desetiletí, drobnější opravy se atletická dráha dočkala po povodních v roce 2011. Zamýšlí proto kompletně zrekonstruovat atletickou dráhu včetně všech doskočišť pro skok daleký, vysoký nebo hod diskem. Kompletní obnovy by se mělo dočkat také fotbalové hřiště, které dostane nový závlahový systém, nový trávník a také umělé osvětlení. Plánované opravy se ovšem nedotknou tribuny pro fanoušky.

„Původně jsme chtěli atletickou dráhu opravit v menším rozsahu. Pak jsme zjistili, že poškození dráhy je větší, než jsme čekali, a aby dráha po opravě fungovala bez závad, je nutné provést celoplošnou rekonstrukci. Proto jsme se rozhodli původní záměr rozšířit na kompletní rekonstrukci atletické dráhy i fotbalového hřiště,“ komentoval Michal Prokop, radní pro sport, kulturu a cestovní ruch (Živá Lípa). Jak zdůraznil, stadion v České Lípě využívá velké množství místních sportovců, z nichž někteří dosahují v rámci republiky vynikajících výsledků. „Kvalitní zázemí pro svoji činnost si tak jistě zaslouží,“ uvedl radní Prokop.

První místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa) připomněl, že atletická dráha, hojně navštěvovaná nejen atlety, je v naprosto katastrofálním stavu. Na její opravu bylo vyčleněno 12 milionů z rozpočtu města, ale při sondách se ukázalo, že tam, kde měl být podklad asi 30 centimetrů je jich jen 6. Takže oprava dráhy by si vyžádala daleko vyšší náklady, uvedl Turnhöfer. Podle něj je proto daleko lepší řešení vynaložit vlastně stejné peníze a provést opravu a zkvalitnění i dalších částí stadionu. „V minulých letech někdo ošidil město o 24 centimetrů podkladu, za stejné peníze jako pouze z rozpočtu na opravu oválu pořídíme výraznější rekonstrukci stadionu o osvětlení, závlahu,“ upřesnil místostarosta Turnhöfer.

Cena rekonstrukce je dle projektové dokumentace odhadnuta na 30 milionů korun. Náklady chce město uhradit z velké části z dotace od Národní sportovní agentury. „Může pokrýt až 70 procent způsobilých výdajů, město by tak ze svého rozpočtu vynaložilo zhruba 10 milionů korun,“ upřesnila tisková mluvčí úřadu Kristýna Kňákal Brožová.

Chvála i nesouhlas

Záměr zastupitelů vyvolal jak chválu, tak údiv či nesouhlas. Lidé na sociálních sítích také zpochybnili nutnost tak drahé opravy v současné krizové době, nebo soudili, že si jiná sportoviště nebo také školy zaslouží zlepšit svá hřiště či budovy více než atletická dráha a trávník pro fotbalisty.

„Co je prosím špatně na stávající dráze a hřišti? Když tam běhám, tak si říkám jaké to tu máme pěkné a vůbec by mě nenapadlo, že je to v tak dezolátním stavu, že to schramstne 30 milionů. Myslím že by se dala opravit jiná sportoviště a dětská hřiště, které to potřebují víc,“ uvedl Ladislav Jartymyk. S názorem se přidal například i David Hlubuček: „Určitě máme v České Lípě sportoviště a dětská hřiště, která to potřebují daleko více. A za tyto peníze by jich bylo zrevitalizováno hned několik,“ mínil Hlubuček na Facebooku.

Podle radnice ale plánovaná oprava Městského stadionu neznamená, že jsou odsunuty další investice města. Například u ZŠ Jižní ještě letos vyroste nové multifunkční hřiště. Město počítá v akčním plánu s opravou ZŠ Sever, kde by už v letošním roce měla být opravena okna v tělocvičně.

„V případě získání dotace bychom museli celou akci předfinancovat a až po jejím dokončení bychom dostali peníze zpět. Když dotaci nezískáme, budeme hledat jiný vhodný dotační titul,“ doplnila starostka města Jitka Volfová (ANO). Je názoru, že pokud město dotaci získá letos, je možné, že ještě na podzim stihnou vysoutěžit dodavatele stavby. Do oprav stadionu by se pak vybraná firma pustila již v příštím roce. „Samotnou dobu realizace stavby odborníci odhadují na deset měsíců,“ dodala Jitka Volfová.