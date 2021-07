Škola má kompletně vyměněná okna, dveře, zateplenou fasádu, novou střechu, kde jsou instalované také fotovoltaické panely a systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Pro město zakázku realizovala firma Chládek&Tintěra.

Jak informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, rekonstrukce vyšla na 91,3 milionu korun. Od 1. září by měla škola fungovat bez omezení. „Všechny pavilony jsou uklizené, vybavené a připravené na výuku, ostatně tak tomu bylo již od května, kdy se žáci vrátili do školy. Byly to náročné čtyři roky, dva roky příprava a dva roky samotné modernizace, hodně sil, času a práce, ale dopadlo to dobře a vše je hotové,“ sdělil ředitel školy Radek Častulík.

Jak ředitel poznamenal, prohlídku opravené školy plánovali spojit s oslavami 30 let od jejího otevření, ale akci museli dvakrát kvůli pandemii zrušit. „Vzhledem k nejisté situaci jsme se v červnu definitivně rozhodli, že slavnostní otevření za účasti široké veřejnosti, rodičů, bývalých i současných učitelů a bývalých žáků, nebudeme organizovat,“ uvedl Častulík. „Pokud to protiepidemická opatření dovolí, máme v plánu v březnu 2022 realizovat tradiční den otevřených dveří a v roce 2025 oslavy spojené s oslavami 35 let od otevření školy.“