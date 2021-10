Jak informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová, jde o republikový unikát a obdivovat ho zájemci mohou, když si vyjdou na vrchol kopce Holý vrch. „Největší srdce z proutí v České republice vytvořili autoři Martin Šimončič, Eva Slánská a další členové spolku Souznění. Jejich rekord teď potvrdila pelhřimovská Agentura Dobrý den,“ řekla mluvčí.

Proutěné dílo spolek daroval městu, starostka České Lípy Jitka Volfová za krásný dar osobně poděkovala. „Srdce jsem si byla osobně prohlédnout a je opravdu velmi krásné a především obrovské. Vážím si času, který autoři věnovali výrobě srdce, protože to udělali nezištně a čistě jen pro to, aby udělali radost jiným lidem. To, že srdce nakonec věnovali městu, je krásné gesto. Prozatím srdce visí na Holém vrchu, ale můžeme jej v budoucnu přesunout i na další místa v České Lípě, kde srdce bude dělat lidem stejnou radost jako na Holém vrchu,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Na výrobu srdce tvůrci spotřebovali celkem 1500 vrbových proutků. Vyrobit srdce o velikosti 2,95 metru na výšku a 2,6 metru na šířku zabralo autorům celkem 150 hodin. Na Holém vrchu srdce visí od prvního května, bylo instalováno právě u příležitosti svátku všech zamilovaných.