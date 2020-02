Soubor patří už delší dobu mezi vyhledávaná jména evropských festivalů středověké hudby, ale původně hrál rock. Na profesionální zpracování a natočení právě skladeb ze svých rockových začátků se složilo 139 příznivců, kteří vybrali přes 92 tisíc korun. Všichni si přejí zachovat dnes už zlidovělé hity devadesátek jako Hopík, Noční Praha, Svíčka a další pro budoucí generace.

Jak vzpomínal jeden ze zakladatelů skupiny Štěpán Přenosil, Řemdih původně vznikl v březnu roku 1989 ve 12. patře paneláku na sídlišti Sever během jednoho večírku. „Po třiceti letech se náš tehdejší sen nahrát desku z devadesátek stává skutečností,“ řekl další zakladatel Bob Suchý. Dávné hity – vůbec poprvé nahrané na CD – věnují svému předčasně zemřelému kamarádovi a třetímu ze zakladatelů Řemdihu Danu Oslíkovi. „Dan byl geniální hudebník, skvělý malíř i přítel. Nikdy na něj nezapomeneme,“ podotkl Suchý. Podle něj na desce zní trochu The Cure, trochu The Pogues, trochu punk a trochu folk a do toho rokenrol. Ve studiu prý došlo jen k drobným úpravám: „Ale fakticky jsou to ty stejné písně, jen je nahráli zralí muzikanti a skvělý producent, který ten koktejl smíchal a ducha nevyhnal, ale podpořil,“ uvedl Bob Suchý.

Studiovou desku s názvem Řemdih 89 nahráli bývalí členové rockového Řemdihu Bob Suchý a Štěpán Přenosil spolu se svými současnými i bývalými spoluhráči. „Začátky jsou vždycky krásný a plný elánu. Komouš byl nepřítel a nám to bylo fuck. Dělali jsme muziku a měli i trochu štěstí,“ přiblížil atmosféru ze svých začátků Suchý. „Lidi věřili, že bude líp a svobodu jsme si vytvářeli vlastně sami skrze texty a muziku,“ dodal Suchý a připomněl, že jejich osudy zachytil skvěle režisér, scénárista a producent Rudolf Živec ve filmu Severní vítr.

Nová deska, staré písně

„Ruda Živec přišel s projektem Severní vítr a k jeho završení chtěl vydat CD Řemdih 89. Jaké jiné písně než původního Řemdihu bychom na něj mohli chtít nahrát? Jejich konkrétní výběr se ustálil na těch nejstarších,“ komentoval Přenosil vznik a obsah nové desky. On i Bob Suchý si nemyslí, že by s natočením takové desky otáleli. „Žili jsme své životy. Středověká odnož hrála středověk, novověká tvrdou hudbu a různé jiné projekty. Na natočení CD jsme rozhodně nijak nečekali,“ řekl Štěpán Přenosil.

Původní kapela Řemdih hrála v různých obměnách do roku 1993, kdy se členové rozešli do všech možných hudebních žánrů. „Já se vrhnul na hardcore a dělám ho dodnes. Štěpán Přenosil postavil středověký Řemdih, který sklízí úspěchy po celé Evropě, a tak nějak se vlastně všichni motáme okolo umění,“ sdělil Suchý.

Páteční křtění si nechce nechat ujít například Květa Menclová z České Lípy, kterou loni v červnu na festivalu Všudybud příjemně překvapil jejich letní noční koncert. Podle ní se nestává často, že si kapela natočí po 30 letech CD a promění svůj sen ve skutečnost. „Také je fajn pocit, že můžeme se Školou rocku být u toho, propojit mladé kapely s dalšími, staršími a známějšími českolipskými kapelami a vůbec se zapojit do příprav na téhle jedinečné akci, která se odehraje v Luxoru, v původně bigbeatovém klubu, kam se se Školou rocku každý měsíc rádi vracíme,“ řekla Květa Menclová.

Křest desky Řemdih 89 se v klubu Luxor uskuteční 28. února od 20 hodin a do programu se zapojí i další hudebníci z místních kapel jako „Papír sklo plasty“ a „Helicopter“ nebo novoborský „Candát“. Řemdih desku nahrál v Althan studios v Liberci pod producentským vedením Jana Stehlíka.