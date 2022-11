Vzpomínal, že vystoupit právě v kině byl od studentů dobrý tah. „Zrovna se totiž hrál nějaký atraktivní film, takže někdejší Velké kino bylo nabité,“ řekl tehdejší šéf kina.

Pražští studenti mu oznámili, o co jim jde, a žádali, aby mohli ještě před začátkem promítání k divákům promluvit a sdělit jim, co se v Praze děje. „Chvíli jsme tehdy váhali, jestli jim to dovolit. Někteří členové z výboru tehdejšího Filmového klubu mě od toho zrazovali. Nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme tak, že se zeptáme diváků, jestli by informace od studentů chtěli slyšet. A všichni byli pro,“ řekl Roland Schür. Tak se do České Lípy poprvé a od přímých aktérů dostaly informace o tom, co se děje v Praze a co lze v nejbližších dnech očekávat.

17. listopadu, si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. K tomuto datu se váží hned dvě významné události. První bylo uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939. Druhou, dnes více připomínanou, je takzvaná sametová revoluce. Respektive studentské protesty na pražské Národní třídě v roce 1989. Ty zásadně přispěly k pádu komunistického režimu.

V Novém Boru se první informace o tom, co se děje v Praze, začaly šířit prostřednictvím shromáždění, která se podobně jako v České Lípě začala pravidelně konat na hlavním náměstí. U jejich zrodu stáli kromě studentů také místní signatáři petice Několik vět, zejména evangelický farář Miloslav Vašina (který byl i signatářem Charty 77) nebo lékařka Lenka Šepsová a její manžel Miroslav Šeps.

„Vůdců revoluce“ bylo v Novém Boru více. Například v Crystalexu, největší fabrice ve městě, stál v čele převratných momentů pozdější dlouholetý odborový předák koncernu a sociální demokrat František Kuric.