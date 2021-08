Policisté řidiče vyslechli a poté co obdrží lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu chlapce, rozhodnou, jak případ vyhodnotí.

"Případ buď odevzdáme do správního řízení, kde řidiči může hrozit pokuta až do výše 5 000 korun včetně 7 trestných bodů, nebo budeme událost kvalifikovat jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Na trestní stíhání řidiče by došlo v případě, že se u chlapce projeví zdravotní problémy související se zmíněnou nehodou," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.