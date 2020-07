Úplné uzavření jednoho z vůbec nejrušnějších úseků na Českolipsku si vyžádala probíhající rekonstrukce dvou mostů u Zahrádek. Správce komunikace tam od ranních hodin v sobotu 4. července do pondělních večerních hodin dne 6. července úplně uzavře zhruba padesátimetrový úsek silnice I/9 počínající tzv. Mnichovskou průrvou.

Mapka objížďky

Zdroj: Deník / Petr Pokorný

Jak informovala policejní mluvčí Ivana Baláková, velmi frekventovanou silnici tím zcela zneprůjezdní a motoristé, kteří budou směřovat například od České Lípy na Prahu, musí proto zvolit objízdnou trasu přes Pihel, Sloup v Čechách, Svojkov, Zákupy, Provodín a Jestřebí. "Pokud pojedou od Prahy nebo od Doks na Českou Lípu, odbočí už v Jestřebí na Provodín a dále budou pokračovat na Zákupy, Svojkov , Sloup v Čechách, Pihel a Českou Lípu," popsala mluvčí Baláková.

Ke stejné uzávěře správce komunikace přistoupí i o následujícím víkendu, a to od soboty 11. července do neděle 12. července. V pracovních dnech na tomto úseku řídí dopravu semafory. Stavební práce by zde měly skončit přibližně v listopadu letošního roku.