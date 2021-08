Přechody na „hlavní“ křižovatce zmizely, lidé škobrtají mezi stavebním materiálem. Podle Vojtěcha Kostihy, mluvčího společnosti Metrostav, která stavbu provádí, je výstavba v části centra České Lípy rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap. První etapa spočívala v rekonstrukci kruhového objezdu mezi ulicemi U Ploučnice, Pivovarská, Purkyňova. Součástí této etapy byla i opěrná železobetonová stěna u nájezdu na komunikaci I/9 ve směru na Nový Bor.

„Práce na druhé etapě se dotýkají úseku mezi nájezdy a sjezdy na komunikaci I/9 na směry Doksy a Nový Bor a část jednoho jízdního pruhu do ulice Hrnčířská,“ upřesnil mluvčí stavbařů. Nynější třetí etapa má rozsah jednoho jízdního pruhu od sjezdů a nájezdu na I/9 ke křižovatce do ulice Sokolská. Etapa také vede i přes křižovatku do Hrnčířské ulice. Podle Kostihy je termín dokončení třetí etapy uvažován do 20. srpna.

„Čtvrtá etapa je od ulice Sokolská a končí před mostem,“ uvedl s tím, že zde by práce měly skončit do konce září. „Vlivem nepředvídatelných okolností jako jsou např. kolize sítí, špatné podloží, nepřízeň počasí, může dojít k posunu předpokládaných termínů. Nicméně vzhledem k situaci a náročnost pro okolí stavby uděláme vše proto, abychom je dodrželi,“ ujistil mluvčí Metrostavu.

Hlavním cílem projektu je kompletní rekonstrukce stávajících částí silnice II/262 v úseku od mimoúrovňové křižovatky v Dobranově, včetně jižní větve, až po okružní křižovatku v jednom z nejrušnějších míst České Lípy – na ulici Děčínská a Pod Holým vrchem. Stavba má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zvýšení užitných vlastností komunikace. Součástí projektu je například demolice a nová výstavba dvou mostů, rekonstrukce opěrných zdí a úprava krajnic. Dílo má celkem vyjít na více než 203 milionů korun, jeho uskutečnění významně pomohou i evropské peníze.