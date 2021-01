Únor

Továrna v České Lípě koupila unikátní laser za miliony

Až pro člověka nerozlišitelnou přesnost, nové možnosti a pozoruhodné služby zajistí pro velkou továrnu na LED osvětlení v České Lípě speciální CNC laser. Firma Modus, která je největším tuzemským výrobcem tohoto sortimentu, do těžkého stroje s výjimečnými parametry investovala 18 milionů korun.

Novinka, kterou CNC laser v Modusu je, ve srovnání se svým předchůdcem spotřebuje třetinu elektrické energie a také je třikrát rychlejší. Stroj navíc dokáže řezat ze silnějšího plechu, a firma proto dokáže vyrobit i svítidla odolná proti vyšším teplotám, které se vytváří v některých průmyslových provozech a halách. Nový laser je součástí další fáze rozvoje českolipské firmy.

„Zakoupením nového zařízení zvyšujeme konkurenceschopnost našeho závodu. Nový stroj disponuje funkcí automatického vykládání dílů a dovede řezat i silnější plech, který slouží pro výrobu hliníkových svítidel odolnějších v průmyslových provozech s vyšší teplotou okolního prostředí,“ vysvětlil Jan Kavka, obchodní ředitel společnosti Modus.

Dům ve Cvikově je šancí pro soběstačné seniory

Nádherné a bezbariérové bydlení přichystal Cvikov pro staré občany, kteří jsou stále samostatní v Komunitním domě seniorů. Chátrající budovu na ulici Československé armády citlivě zrekonstruoval. Kdysi v ní přebývaly celé generace švadlen z tamního oděvního učiliště, pak už sloužila jen během léta jako tábor Domu dětí a mládeže Cvikováček a zbytek roku dům zůstal nevyužitý.

360 žáků, kteří studují v České Lípě, neumí česky

Do nebe volajícím problémem se stává v České Lípě fakt, že na 360 žáků zdejších základních a mateřských škol vůbec neumí nebo jen velmi málo rozumí česky. Přitom jazyk je zásadní otázkou k zlepšení soužití a vzájemných vztahů mezi cizinci a ostatními obyvateli. Přestože podle lidí by s aktivitou měly přijít firmy, které zahraniční dělníky do města přivábily, chopilo se jí město.

Radní nasměrovali v první řadě pozornost na výuku českého jazyka pro žáky, kteří česky neumějí a to v rámci projektu na podporu integrace cizinců. Do něj se kromě radnice zapojují základní školy Špičák, Slovanka, Dr. M. Tyrše a Lada, ale i mateřské školy v ulici Bratří Čapků a na Špičáku a českolipská „univerzita třetího věku.“

Hlavní aktivitou bude především výuka českého jazyka v době vyučování, individuální přístup v doučování českého jazyka, týdenní kurzy češtiny a také přípravný kurz českého jazyka před vstupem dítěte do 1. třídy. „Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal těmto dětem čas se náš jazyk naučit,“ přiblížila část problému starostka města Jitka Volfová (ANO). Podle ní, je to jeden z důvodů, proč pak zbytečně vznikají nepříjemné situace, nejrůznější nedorozumění mezi cizinci a majoritní společností.

Ministryně zaujala starosty, podnikatele i studenty v České Lípě

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí České republiky Alena Schillerová navštívila Českou Lípu a Stráž pod Ralskem. Zaujala věcnou argumentací, rozhledem i přívětivostí. Její celodenní program začal ve Ville Hrdlička v České Lípě setkáním u kulatého stolu s českolipskými podnikateli a zástupci samospráv z České Lípy, Mimoně a Ralska. Podnikatel Martin Hrdlička, který ji jako první v Lípě přivítal, po jednání vyzdvihl otevřenost paní ministryně jednat i o komplikovaných tématech současnosti.