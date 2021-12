Roky chátral. Obnova hospodářského dvora v Zákupech může konečně začít

Rozlehlý komplex hospodářského dvora zámku v Zákupech ze 17. století je jednou z nejohroženějších památek v Libereckém kraji. Zdevastovaný objekt, který je dnes prakticky jediný svého druhu v ČR, čeká na obnovu jižního křídla. Tu zkomplikovala stížnost odmítnutého účastníka výběrového řízení na generálního dodavatele, který má rekonstrukci provést. Národní památkový ústav (NPÚ) získal peníze na obnovu díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Památkáři začali firmy hledat poprvé už předloni v červenci. První výběrové řízení bylo neúspěšné, nabídky totiž převýšily stanovený finanční limit. Napodruhé se do tendru přihlásili čtyři kandidáti.

Roky chátral. Obnova hospodářského dvora v Zákupech může konečně začít

Blízký východ zdobí instalace české firmy

Skloubení moderní technologie s historií a kaligrafií se ukázalo jako trefa do černého. Důkazem je instalace Art Therapy, kterou představila sklářská a designérská společnost Lasvit v nemocnici Burjeel Medical City v Abú Dhabí. Šestnáctimetrová instalace vážící téměř 620 kilogramů za pomoci pohybu kyvadla maluje a vytváří příběhy do písku. Řídí ji inteligentní software, na kterém Lasvit spolupracoval s VÚTS v Liberci. Nový domov našla ve zdravotnickém zařízení, kterému se přezdívá Art of Healing a pro zdejší klienty má sloužit i jako druh terapie. Přitahuje na sebe pohledy nejen díky půvabu, ale obdiv sklízí i pro své kinetické funkce.

Mezinárodní úspěch: V Abú Dhabí obdivují kyvadlo od novoborského Lasvitu

Únor

Archeologové i město se radují ze středověkých objevů

Nečekaně zajímavé nálezy přinesla českolipským archeologům první fáze jejich výzkumu v prostorách základů Jiráskova divadla, kde už tři měsíce probíhá jeho generální přestavba a rekonstrukce. V jílovitém podloží narazili na soustavu pěti jímek s dřevěnou konstrukcí, které skrývaly zvířecí kosti a zejména velké množství středověkých keramických střepů a dvě zcela zachovalé nádoby: zdobený keramický hrnec o výšce 12 centimetrů a džbánek vysoký 17 centimetrů. Archeolog Petr Jenč z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě nádoby datoval do první poloviny 14. století. Nálezy a odebrané vzorky zemin z jímek nyní podrobí dalšímu detailnímu zkoumání v laboratořích.

Divadlo v Lípě vydává svá tajemství. Odborníci se radují ze středověkých objevů

Březen

Doksy představují vizi svých pláží. Sází na návrat k přírodní romantice

Písečné pláže, borové lesy, pozvolný vstup do vody. Krásná příroda prolnutá s kulturním bohatsvím. To je genius loci prostředí Máchova jezera. Pravě z tohoto silného a jedinečného ducha oblíbeného letoviska vychází nedávno dokončená urbanistická studie „Nové pláže Doksy“. Je dílem architekta Martina Matisky a radnice v Doksech, která si ji objednala, s ní nyní seznamuje veřejnost. Ta může radním posílat své připomínky, námitky nebo nápady. „Hlavní pro nás je pracovat s přírodou. Nechceme tady vytvářet nějaké obří supermoderní aquacentrum, od toho jsou jiné lokalit,“ vyzdvihla starostka města Eva Burešová (Doksy náš domov).

Doksy představují vizi svých pláží. Sází na návrat k přírodní romantice

Neporušený klenot se skrýval ve tmě a prachu. Boží hrob z křišťálu

Když vloni 12. června otevíral Jiří Pačinek, asi nejznámější současný umělecký sklář v Česku, svůj „Křišťálový chrám“ v kostele Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova, netušil, že do té doby téměř nevyužívaný a omšelý svatostánek už jiné umělecké sklo skrývá více než století. Boží hrob z křišťálu. Jeho existenci cvikovský farář Rudolf Repka, který skleněný klenot před několika měsíci náhodou objevil, tušil, protože spodní část s tělem Krista sloužila jako podstavec sousoší Piety. A po dohodě s kunratickými skláři ho nyní, u příležitosti velikonočních svátků „odtajnil“ a prostřednictvím kamery České televize představil veřejnosti. Kvůli vládním nařízením si lidé na vlastní oči objev ani expozici v Křišťálovém chrámu zatím prohlédnout nemohou.

Farář objevil Boží hrob z křišťálu. Neporušený klenot se skrýval ve tmě a prachu

Duben

Sociální služby města Mimoň začínají využívat canisterapii. Díky sponzorům

Blahodárný vliv nejen na psychiku a větší duševní rovnováhu klientů Domova pro seniory v Mimoni bude mít osmiletá fenka Bezinka, která se s nimi přijela pomazlit a seznámit v pátek 16. dubna. Pochází z útulku, ale je pro terapii vycvičená a už jen svou přítomností přispívá k odbourání stresu klientů, podněcuje u nich verbální i neverbální komunikaci. Dokáže pomoci jak s relaxací, tak v rehabilitační práci, s rozvíjením motoriky i polohováním. Canisterapeutka Jana Augustová sem bude dojíždět dvakrát za měsíc. Už její první návštěva vnesla do domova radostnou atmosféru.

V Mimoni začali využívat canisterapii. Za seniory přijela cvičená Bezinka

Květen

Autodrom žil manévry za volantem, ale i rady policistů a psychologů

Účastníci projektu Start Driving v Sosnové viděli zblízka i zničení nového superbu. Hasiči jim demonstrovali vyproštění zaklíněného člověka při nehodě. „Jeď rovně, rovně, hezký… Máš dobrou rychlost, tebe to asi poslechne, narovnej volant, jeď bez brzdy. Spojka, volant, ještě ho srovnej…“ tak a jinak podobně dnes naváděl instruktor Petr Zelinka začínající řidiče na vodou zkropenou zatáčku Autodromu v Sosnové. „Já je to tady učím jet a reagovat na smyk bez využití těch elektronik jako ABS a ESP, protože ty také nemusíme mít pokaždé k dispozici,“ řekl Zelinka.

FOTO, VIDEO: V Sosnové bylo živo. Mladí řidiči trénovali manévry za volantem

Železničáři zatopili v kotli Šlechtičny a vymývali vzácný Albatros

Zážitek pro diváky nabídla v pátek v areálu českolipského depa neobvyklá práce na vymývání zrezivělého kotle nepojízdné parní lokomotivy „Albatros“, která zde čeká na restaurování. Pro partu železničářů nezbytný „zákrok“ znamenal velkou dřinu, z níž ale byla zřejmá houževnatost a nadšení. I úcta k práci předchůdců. „Mašinu jsme roztopili, napojili jsme hadici a začneme s mytím. Potřebujeme mít dostatečný tlak v kotli a dost vody. Kotel Albatrosa je uvnitř příšerně zanesený, jsou tam usazeniny a nečistoty, které se budeme horkou vodou pod tlakem nějakých 14 atmosfér dostat ven,“ nastínil před zahájením operace Jan Šimoník, který obsluhoval a přichystal funkční lokomotivu „Šlechtičnu“, která pro mytí poskytla horkou vodu.

Železničáři v Lípě zatopili v kotli Šlechtičny. Vymývali vzácný Albatros

Červen

Off roady poslouží k záchraně nejohroženějšího obojživelníka

Kriticky ohrožené ropuše krátkonové může pomoci v Žiznikově u České Lípy nový přístup k rekultivaci lokality, kde probíhala těžba písku. Ten má spočívat nikoliv v rovnání terénu a plošném osazení borovicemi, tak jaká byla v posledních letech praxe těžařů, ale naopak v udržování zvrásněného, nezarostlého terénu dosluhující pískovny. Tytéž bagry, mezi nimiž ropucha po nocích skáče, nyní na ploše sousedící se zanikající pískovnou vytvořily písečné přesypy a mělké tůně těsněné jílem. Na území o rozloze tři a půl hektaru tak vznikla nová vhodná místa pro udržení populace této žáby.

Ohrožené žáby na Českolipsku zachrání offroady. Vytvoří jim lepší prostředí

Namířil na ženu dětskou pistolku a řval „dejte peníze“. Jde na 4 roky do vězení

Příliš pozdě si Tomáš Hašl, (32) nezaměstnaný a již vícekrát trestaný muž z Českolipska, uvědomil, že udělal další životní hloupost. Mozek mu měla údajně zatemnit potíž se zaplacením nájemného. Získáním 800 korun při promyšleném přepadením trafiky v Novém Boru, byť s s plastovou atrapou pistole, si mohl vykoledovat až desetiletý žalář. Senát Okresního soudu v České Lípě ocenil, že se zcela doznal a ve středu mu vyměřil nepodmíněný trest čtyř let ve věznici s ostrahou.

Na trafikantku namířil dětskou pistolku a řval „dejte peníze“. Půjde do vězení

Červenec

Benefiční festival pomohl útulku. Vystoupila i Anička Slováčková

Zámecká zahrada v Doksech u Máchova jezera hostila v sobotu 24. července druhý ročník multižánrového festivalu DogsyFest. Nenechaly si ho ujít desítky návštěvníků. Jeho cílem bylo pomoci útulku Dogsy v Jestřebí u České Lípy po koronavirové epidemii postavit se nohy a zvelebit ubytování pro opuštěná zvířata. Na pódiu se vystřídalo několik kapel jako Anička Julie Slováčková & Band, Sax & Acme, AnarchiA či Woba.

Vrcholem hudebního programu byl slovenský rapper Zverina, který v Čechách vystupuje minimálně. Všichni účinkující projevili solidaritu a vzdali se nároku na honorář. Pro děti byl připraven koutek se skákacím hradem a nechyběla ani hasičská pěna, o kterou se postarali dobrovolní hasiči ze Zákup. Návštěvníci si mohli vybírat z pestré nabídky stánků s občerstvením. Výtěžek z akce poputuje na stavbu vnitřních kotců a místnosti určené pro ošetření přijatých psů.

Benefiční festival v Doksech pomohl útulku. Vystoupila i Anička Slováčková

Nový Bor může odkoupit secesní budovu v centru města

Patří k dominantám novoborského náměstí Míru a aktuálně v honosné a historicky i archeologicky významné stavbě z červeného lasvického pískovce sídlí pobočka České pošty. Záměr o odkoupení této nemovitosti včetně dvora schválili novoborští zastupitelé .„O nabídce nyní jednáme s městem. Podmínkou je, aby v místě zůstala zachována pobočka poštovního úřadu. S ostatními prostory, které nyní nevyužíváme, bude moci město naložit podle svého,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Cena byla stanovena na 22,5 milionu korun. „Za cenu deseti bytů v Novém Boru jsme dostali možnost zachovat významnou stavbu v samotném centru města pro budoucí generace,“ zdůraznil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Nový Bor zvažuje odkup secesní pošty. Budova vyjde na 22 milionů

Vítěz Tour de France pozvedne nad hlavu trofej vytvořenou českými skláři

Česká sklářská a designérská společnost Lasvit opět vyrobila trofej pro slavný cyklistický závod Tour de France. Její podobu navrhl už pojedenácté vedoucí designu interiéru ve společnosti Škoda Auto Peter Olah. Inspiroval se samotným závodem. Pohár je ve spodní části široký tak, jak je široké startovní pole. Zhruba ve středu už se to pole profiluje, čemuž odpovídá zúžení trofeje. „Z toho se pak krystalizují možní vítězové. Ale vítěz může být jen jeden, a to symbolizuje nejvyšší bod trofeje,“ okomentoval trofej Peter Olah. Hlavní motivy 108. ročníku Tour de France jsou příroda, ekologie a čistá energie. Tomu odpovídá i dekorace vítězného poháru.

Vítěz Tour de France pozvedne nad hlavu trofej vytvořenou českými skláři

Lípa představila podobu budoucího koupaliště v Dubici

Vodní hrátky, velký a dětský bazén i tobogán. Atraktivní obrázky z architektonické studie ukazují, jak má za čas vypadat koupaliště v českolipské Dubici, právě teď představila veřejnosti radnice v České Lípě. „Příprava stavby koupaliště v Dubici je zase o kus dál. Nyní je kompletně dokončena studie budoucí podoby areálu v Dubici a začíná se zpracovávat projekt pro stavební povolení,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová s tím, že město by rádo v příštím roce vysoutěžilo dodavatele stavby a následné stavební práce by mohly být hotové v roce 2023.

Bazény, atrakce i tobogán. Lípa představila podobu budoucího koupaliště v Dubici

Srpen

Slavnost nabídla kombinaci skla a hudby

Stovky návštěvníků si nenechaly v sobotu 21. srpna ujít Obecní a sklářskou slavnost v Kunraticích u Cvikova. Ve sklárně Pačinek Glass proběhl den otevřených dveří, v kostele si zájemci mohli prohlédnout skleněnou výstavu Jiřího Pačinka. Na své si přišly děti, které mohly den trávit jízdou na koních, foukáním skla, zábavou v kreativních dílnách či sportováním na fotbalovém hřišti. O hudební programy se postaraly kapely Pegas, Hupki Dupki či Tomáš Linka a Kvartet. Právě poslední jmenovaný na hlavní scéně s pomocí Jiřího Pačinka pokřtil svou novou knihu „Paní má se má“.

FOTO: Slavnost v Kunraticích nabídla kombinaci skla a hudby

Violka jako symbol stmelování. V Lípě vyrostla komunitní zahrada

Místo pro setkávání obyvatel města a mezigenerační komunikaci. Místo pro ekologickou výchovu. Prostor pro školy, aktivity mládeže i celé rodiny a v neposlední řadě prostor pro odpočinek. To nově nabízí komunitní zahrada Violka, která vyrostla v České Lípě. Slavnostní otevření nového prostoru pro rozvíjení komunitního života proběhlo v sobotu 21. srpna. Počasí organizátorům přálo a otevřenou branou těsně před jedenáctou hodinou přicházeli první hosté za doprovodu slunečních paprsků a blankytně modré oblohy. „Jméno Violka jsme zvolili kvůli poetičnosti. A také to je první jarní kytička. To jaro vyvolává u lidí úsměv, dobrou náladu a očekávaní něčeho hezkého a nového,“ řekla duše projektu a jednatelka spolku Fortuna in natura Lenka Binderová. Právě tento českolipský spolek stojí za vznikem komunitní zahrady v Plynárenské ulici v České Lípě a cílí na mikrokomunity, upevnění vztahů, sociální začleňování a úctu mezi generacemi.

Violka jako symbol stmelování. V České Lípě vznikla komunitní zahrada

Opět spolu. Na Mácháči si užili pláž, hudbu a tanec

Z důvodu epidemie koronaviru a bezpečnostních opatření nemohl proběhnout naplánovaný Mácháč 2021 – 20th Anniversary. Ten je přesunutý na srpen příštího roku. Organizátoři si ale připravili pro hudební nadšence menší verzi festivalu. Mácháč Forever proběhl od 20. do 22. srpna v písčitém areálu na pláži Klůček v Doksech. Po oba dva dny se konal klasicky přes noc a návštěvníci si tak mohli užít jak nádherný západ slunce nad jezerem, tak i set posledního dýdžeje za rozbřesku.

Mácháč Forever: Festival na pláži v Doksech nabídl noční zábavu

Vlakové nádraží v Lípě obsadily historické stroje. Do Děčína jezdil parní vlak

V sobotu 21. srpna mohli milovníci železničního prostředí vyrazit parním vlakem po malebné trati mezi Českou Lípou a Děčínem. Zvláštní vlak se soupravou dobových vozů řady Ce, tzv. „Rybáků“, vezla historická parní lokomotiva Šlechtična. Desítky návštěvníků využily možnosti prohlédnout si historické stroje na českolipském hlavním nádraží. Parní lokomotivu Štokr, dieselový Brejlovec a opravenou parní lokomotivu Albatros obdivovali dospělí i děti. Nechyběl stánek s občerstvením a fanoušci železniční tematiky mohli podpořit finančně opravu Albatrosu zakoupením trička s obrázkem této lokomotivy.

Vlakové nádraží v Lípě obsadily historické stroje. Do Děčína jezdil parní vlak

Září

Zahrádky provoněly guláše i štrúdl

10. ročník vaření kotlíkových zvěřinových gulášů na otevřeném ohni proběhl v sobotu 4. září v zámecké zahradě zámku Zahrádky u České Lípy. O vítězství se utkalo devatenáct týmů. V porotě usedli zpěvačka Bára Mottlová a herec Igor Bareš, senátor Jiří Vosecký nebo oborník odborník z obory Vřísek pan Masopust. Role moderátorky se ujala Klára Jandová. Letošní novinku představovala soutěž o nejlepší štrúdl či závin. Sešlo se 14 pekařských výtvorů. Nechyběl doprovodný program na téma myslivost. Guláše mohli ochutnat i návštěvníci, kteří si užili i doprovodný program. Myslivci předvedli plemena loveckých psů nebo vábení zvěře, k vidění byli i dravci. Děti si mohly projít poznávací stezku.

Z kotlíků v Zahrádkách zavoněly zvěřinové guláše, z plechů zase štrúdly

V Lípě se zaměří na parkování

Českolipská radnice si nechá zpracovat analýzu parkovacích potřeb, aby mohla přijít s koncepčním a systematickým řešením problému. Zpracuje ji firma SmartPlan, která zvítězila ve výběrovém řízení a na realizaci zakázky má šestnáct týdnů. Hotovo by tedy mělo být do konce letošního roku. „Analýza nám poskytne objektivní pohled na věc, pojmenuje hlavní problémová místa, stanoví, které lokality by se měly řešit jako první, protože je zde problém s parkováním nejpalčivější,“ sdělil místostarosta České Lípy Martin Brož. Podle něj je dobré mít domněnky o nejproblematičtějších lokalitách odborně podložené, než se pustí do plánování změn, opatření a investic. „Budování nových parkovišť a parkovacích domů není levná záležitost,“ dodal.

Českou Lípu trápí nedostatek stání pro auta. Město hledá řešení

Říjen

Kino upadá a chátrá, víme jak ho pozvednout, říkají jeho mladí fanoušci

Přestože si představitelé českolipské radnice chválí, že zdejší kino Crystal je nejnavštěvovanějším kulturním podnikem ve městě, nejeden člověk si všímá, že jeho kvalita léty upadá. Sice si Česká Lípa právě nyní pro své kino pořídila nový projektor, který zajistí lepší obraz, ale je otázka zda taková velká investice bude stačit k oživení. O proměnu fungování českolipského kina hodlá usilovat několik pro věc zapálených lidí, kteří s oborem a technikou získali zkušenosti.

Kino v Lípě upadá. Víme jak ho pozvednout, říkají jeho mladí fanoušci

Žena způsobila svým fenám ukrutná muka. Z jedné zbyla jen ohryzaná kostra

Otřesný případ, kvalifikovaný jako zločin týrání zvířete, uzavřel Okresní soud v České Lípě. Na lavici obžalovaných usedla matka dvou malých dětí, teprve pětadvacetiletá drobná žena z Českolipska. Vloni nepochopitelně selhala, když vědomě na dlouhé týdny zamkla dva psy v bytě, z něhož se odstěhovala. Z dvojce domácích mazlíčků sice mladší přežil, ale jen díky tomu, že se krmil mrtvým tělem staršího zvířete.

Žena způsobila svým fenám ukrutná muka. Z jedné zbyla jen ohryzaná kostra

Listopad

„Kluk z Husovky“ Jakub Horák pokřtil v Novém Boru své první sólové album

V pátek 5. listopadu vystoupil v novoborském městském divadle Jakub Horák, aby zde s přáteli představil a pokřtil své první sólové album. To nese název Kluk z Husovky, stejně jako muzikantské uskupení, které se na desce podílelo. Album obsahuje jedenáct, osobně laděných písní. Popsal v nich svůj příběh, příběh kluka z novoborské Husovky a těch, které potkal cestou. „Snažil jsem se psát autenticky, srozumitelně a poutavě. Doufám, že se bude alespoň kus Kluka z Husovky líbit co nejvíc lidem,“ řekl písničkář.

"Kluk z Husovky" Jakub Horák pokřtil v Novém Boru své první sólové album

Zákupský zámek se otevře návštěvníkům i v zimě

Doposud měl celoroční provoz v Libereckém kraji zámek Sychrov, nyní se k němu připojí premiérově malý kousek císařské Vídně na severu Čech. Obohatil tak hrstku památkových objektů, které lze navštívit po celý rok. Nápad se zrodil v hlavě zákupského kastelána Vladimíra Tregla, který sám rád navštěvuje památky. Loni jeho realizaci narušila epidemie koronaviru. „Zákupy mají výhodu v tom, že leží přímo ve městě a silnice vedoucí k zámku se v zimě udržují. Po prohlídce se mohou návštěvníci ohřát v restauraci,“ osvětlil důvody, proč se rozhodl zpřístupnit památku i v zimě.

Zákupský zámek se otevře návštěvníkům i v zimě. Sychrov zrušil adventní trhy

Za násilí na ženě padl v Lípě tvrdý trest: 6 let vězení

S citelným trestem šestiletého vězení odešel od českolipského soudu Ladislav J. (34), obžalovaný ze zločinů znásilnění a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zdejší senát svým verdiktem rozsudkem, že se muž po tři roky skutečně choval ke své partnerce agresivně. Za jeho počínání mu u soudu hrozil až desetiletý žalář.

Ženu škrtil a kopal. Za násilí padl v Lípě trest, šest let vězení

Prosinec

V útulku Dogsy oslavili Štědrý den

V neděli 19. prosince proběhla v útulku Dogsy na Českolipsku speciální vánoční akce s bohatým doprovodným programem. Na místě nechyběl tradiční vánoční stromek psích přání. Zájemci si mohli ve stánku s charitativními předměty zakoupit vánoční dárek na poslední chvíli a zároveň tak podpořit provoz útulku. Děti si užily dílničky, kde mimo jiné mohly napsat dopis Ježíškovi. Na programu byla i prohlídka celého zázemí a seznámení se s příběhy některých svěřenců. Zahnat hlad pomohly buřty a cukroví.

Adventní odpoledne se psy. V útulku Dogsy oslavili Štědrý den

V České Lípě se objevila andělská křídla

Rok se s rokem sešel a Českou Lípu už podruhé zkrášlila andělská křídla. Tentokrát se objevila v centru města u vodního hradu Lipý, zatímco loni stála na kopci Holý vrch. Nejedná se o předvánoční zázrak, za jejich tvorbou a instalací stojí spolek Souznění. Kolemjdoucí si tak mohou zpestřit procházku, vyfotit se s nimi a stát se pomyslným andělem. „Letošní rok jsme se rozhodli věnovat křídla rodině malé Amálky, která se narodila předčasně a potřebuje intenzivní neurorehabilitace,“ řekl zakladatel českolipského spolku Martin Šimončič. Zájemci mohou přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet číslo 161199700/5500. „Už nyní přichází první peníze. Doufáme, že se nám podaří pokořit hranici sto tisíc korun,“ dodal Šimončič s tím, že loni se vybralo 150 tisíc korun.

Staňte se pomyslným andělem. V České Lípě se objevila andělská křídla