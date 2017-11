Rodina z Boru myslí na nemocné děti. Připravuje jim Vánoce

Nový Bor - Onkologickým pacientům, kteří přes Vánoce leží v nemocnicích, pomáhá rodina z Nového Boru. Přidat se může každý.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Radek Valerián

Především rodinná minulost vede Petra Tomáška z Nového Boru, aby společně s dalšími pomáhal nemocným pacientům, kteří musí trávit vánoční svátky v nemocnici. „V naší rodině jsou zdravotní sestry, lékaři, hasič, ale zároveň několik členů naší rodiny zemřelo na rakovinu. I to je fakt, proč jsme se rozhodli pomoci rozveselit nejmladší pacienty,“ popisuje Petr.

Jeho rodina už několik let pořádá předvánoční sbírku pro Klokánek. Po jeho uzavření se rozhodli spolupracovat s Nadačním fondem Šance onkoláčkům. „Jsem zdravotní sestra a vím, že dětem, které se léčí po chemoterapii, udělá radost i dopis, sušenka, cokoliv, co jim dokáže, že na ně někdo myslí a nejsou na to trápení samy. Navíc to jistě podpoří i rodiče dětí,“ vypráví hlavní organizátorka a Petrova dcera Lucie Fojtová.

Do pomoci se může zapojit každý. Dárky pro děti však musí být nové, ne použité. „Nejvíce dětských onkologických pacientů je ve věku od 10 do 18 let. Každý, kdo má doma takové dítě, ví, co ho potěší. Jsou to trička, sluchátka, karetní hry, deníčky. Ale i právě pohled či dopis,“ říká Lucie Fojtová.

Odběrná místa

Dárky se vybírají do 24. listopadu, aby bylo dostatek času na roztřídění a odvoz do sídla nadačního fondu v Plzni. „Dárky mohou lidé nosit do infocentra v Novém Bor. Zapojil se také Cvikov nebo hasiči v Děčíně. Budeme rádi i za další odběrná místa ať už v České Lípě nebo kdekoliv jinde. Loni jsme odvezli tři tranzity dárků. Většinou šly dětem v nemocnici Motole,“ říká Tomášek.

Každý, kdo přispěje dárkem, může přijít na společné focení. „V den ukončení sbírky v 19.00 hodin proběhne na radnici v Novém Boru společné focení dárců. Fotky pak poputují s dárky do nemocnic, aby děti věděly, kdo si na ně vzpomněl a udělal jim radost,“ dodává Fojtová. Dárky dovezou také tanečníci z celé ČR na soutěž Dance of live 2017. Tu v prosinci ve Cvikově pořádá skupina Black Shadow, kterou Lucie Fojtová trénuje.