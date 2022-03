Angela a Naďa. Dvě ženy, které nechaly v ukrajinském městě Mukačevo vše. Spolu s širší rodinou utekly před válkou, azyl nalezly v bytě v Benátkách nad Jizerou. Procestovaly půlku východní Evropy. Z Ukrajiny do Maďarska, Slovenska, Polska do Česka.

Vše zlé je k něčemu dobré. Alespoň trochu. Redaktorovi Jabloneckého deníku v loňském roce zemřela na komplikace onemocnění covid-19 matka, po které zůstal i byt v Benátkách nad Jizerou. „Když volal bratr, že veze rodinu naší společné známé do našeho bytu, neváhal jsem. Naopak, ve chvílích, které tomu předcházely, jsem se chtěl s bratrem dohodnout, že by volný byt mohl posloužit uprchlíkům,“ popsal redaktor.

Sedmičlenná rodina vyrazila z Mukačeva během chvíle, i když původně o útěku nepřemýšlela. „Když jsme ale viděli v televizi, jaký exodus nastal z Kyjeva, rozhodli jsme se,“ popsala Naďa. Záběry, které viděla, ukazovaly dálnici plnou aut vedoucí z Kyjeva k západním hranicím. K nim směřovaly kolony vozidel ve všech pruzích, ukrajinská armáda a policie navíc otevřela pro uprchlíky i dva pruhy opačného směru, na Kyjev vedl jediný. „Viděli jsme těch pět obřích kolon směřujících k hranicím. V tu chvíli nám bylo jasné, že není času nazbyt,“ přiblížila Angela.

Rodina sbalila nejpotřebnější věci. Přátelé v Praze jim potvrdili, že jsou k pomoci připraveni. Uprchlíci zamkli dveře svého domu a bytů a vyrazili.

Velké hraniční přechody do Polska a Slovenska ale byly už zahlceny. Proto padlo rozhodnutí, že zkusí přejít hranice na malém přechodu na hranici s Maďarskem. K němu je dovezl manžel Angely, který zároveň kontaktoval svého přítele žijícího v Maďarsku. „Manžel musel zůstat doma, jako další chlapi z naší rodiny. Zatím jsou živi a zdrávi. Ale nejbližšímu příteli mého muže už zabila ruská raketa manželku,“ popsala Angela. Se svým mužem, který je už na frontě, komunikuje po telefonu. Když je to možné, pošle jí fotografii na důkaz, že je naživu.

Mrazivá noc na hranici

Dva senioři, tři ženy a dvě děti strávili na hranicích s Maďarskem mrazivou noc. Dopoledne se přes ni konečně dostali a nasedli do dodávky, která s nimi vyrazila do slovenských Košic. Odtud se dalším vozidlem dostali až do polské Varšavy. „Chtěli jsme do Prahy, ale v Košicích byl chaos. Proto jsme vyrazili do Varšavy,“ sdělila Naďa.

Autobus je vyložil před vlakovým nádražím ve Varšavě jen pár minut před odjezdem vlaku do Prahy. „Bylo to přesně devět minut před odjezdem vlaku, měli jsme štěstí. Když Poláci poznali, že jsme uprchlíci z Ukrajiny, mohli jsme jet do Prahy zdarma, jen jsme neměli místa k sezení a tak jsme seděli na zemi,“ vykreslila utečenkyně.

V Praze vystoupili z vlaku utrmácení dvoudenní cestou, při které skoro nezamhouřili oka. Tam už na ně čekaly dva automobily, které je dovezly do Benátek nad Jizerou. Tady na ně čekal vytopený byt 3+1. S pračkou, sporákem, mikrovlnou troubou. Stačilo jen nahodit jističe.

„Všichni, se kterými jsme se setkali na naší cestě, k nám byli milí a soucitní. Děkujeme všem dobrým lidem v Maďarsku, Slovensku, Polsku a samozřejmě Česku,“ doplnila dojatá Naďa.

„Nechceme tady být na přítěž, příští týden budeme hledat práci. Nemůžeme žít na dluh, to by mi manžel dal,“ dodala Angela. Všichni myslí na své blízké, kteří zůstali na Ukrajině.