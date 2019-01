Liberec – Při tragické nehodě u Bílého Kostela, k níž došlo na Boží hod vánoční, zahynul otec tří dětí. Rodina jela navštívit babičku a z dosud nezjištěných příčin havarovali. Maminka, pětiletý syn, tříletá dcerka a půlroční nejmladší dcera vyvázli s lehkými nebo středně těžkými zraněními.

Smrtelná nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Vzhledem k tomu, že se rodina teď ocitla ve vážné finanční situaci, vyhlásil Nadační fond pomoci Karla Janečka sbírku. Cílem kampaně je pomoci rodině minimálně do doby, než proběhne dědické řízení. Do té doby je totiž maminka odkázána na rodičovský příspěvek a na dobročinnou pomoc dalších lidí. Minimální částka, kterou je potřeba vybrat, je stanovena na 111 132 korun. Tato suma by rodině měly pomoci na zhruba 4 měsíce. Více informací zjistíte na https://www.nfpomoci.cz/project/pomoc-pro-dragu/.