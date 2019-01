Sloup v Čechách - Sbírka pro rodiny z vyhořelého domu ve Sloupu v Čechách vynesla 145 tisíc korun.

Přišli skoro o všechno, o víru v lidskou solidaritu ale nikoli. Obyvatelé domu ve Sloupu v Čechách, které v říjnu rozsáhlý požár připravil o střechu nad hlavou, dostali díky pomoci druhých šanci vzpamatovat se z nejhoršího. On-line sbírka, kterou rychle uspořádala novoborská nezisková organizace Rodina v centru, vynesla 145 tisíc korun. Podpora přišla od obce, místních školáků i poštou v podobě balíčků s materiální pomocí.

Na to nedělní odpoledne 14. října loňského roku Blažena Chýlová jen tak nezapomene. „Slyšela jsem ten šílený praskot, který mám pořád v hlavě. A hned jsem věděla, co se děje. Chytla jsem kluka, psa, mobil a to bylo vše. Ještě jsme přeparkovali auta a sousedi dali ven propan-butanovou bombu. Děti brečely. Jen jsme koukali, jak šlehají plameny ze střechy,“ říká jedna z obyvatelek domu. Požár zavinily špatně odizolované dráty, které se dostaly do kontaktu se suchým břečťanem na domě. Plameny napáchaly škody odhadem za milion a půl korun. S požárem bojovalo několik desítek hasičů z celého Českolipska. Tři z nich se při zásahu propadli stropem, jeden se léčí dodnes.

Vlna solidarity

Lidé už během požáru přinášeli postiženým rodinám pití a jídlo, zubní kartáčky a další základní věci. Náhradní ubytování a místo pro uskladnění věcí, které požár přestály, zajistila obec. Na účtu bleskově vyhlášené sbírky se během pár hodin sešlo 60 tisíc korun. „Lidé mají hluboko do kapsy. Obdivuji každého, kdo přispěl. Vím, že to lidi z vyhořelého domu podrží. Nebudou finančně úplně na dně, i když na opravy to zdaleka nestačí,“ podotýká ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková. Vlna solidarity byla podle ní obrovská a potvrdilo se, že lidé jsou štědří a dokážou zareagovat v případě katastrofy nebo neštěstí.

Celkový výtěžek sbírky organizátoři spravedlivě rozdělili mezi rodiny, které v domě žijí. Pokryjí alespoň nezbytné stavební úpravy, které zdevastovaný dům čekají. Co nezničil požár, dokonala voda. Dům má provizorní střechu. Nyní jeho obyvatelé bojují proti studenému a vlhkému počasí. I když nejsou prostory v patře obyvatelné, celý dům vytápí, aby zabránili plísni a praskání zdiva. „Obyvatelé domu jsou vděční rodině, příbuzným i všem neznámým, kteří pomohli slovem, skutkem nebo penězi. A my přejeme všem, kterých se požár dotkl, hodně sil a statečnosti,“ dodává Vlčková.