Zánik tří poboček České pošty v České Lípě vyvolal před rokem mezi obyvateli vlnu nespokojenosti. Jaká je situace dnes? Prostory po dvou poštách jsou opuštěné. Místní lidé si stěžují na delší dojezdové vzdálenosti.

Česká Lípa a uzavření pošt. Místní obyvatelé naříkají na komplikace a dlouhé cesty | Video: Ladislava Sdrzallek

Již uplynul rok od doby, kdy Česká pošta nekompromisně uzavřela kolem 300 poboček v republice. Na Českolipsku se to týkalo 3 poboček přímo v okresním městě. Obyvatelka České Lípy Monika Stráňajová dříve navštěvovala dnes už uzavřenou pobočku v České ulici.

„Moc nám chybí. Na poštu, kam nyní spadáme to máme hodně daleko. Je to přes celé město. Situaci navíc komplikuje uzavřený most, kvůli němuž vznikly objížďky. Navíc to byla nově zhotovená, krásná pošta, do níž chodilo hodně lidí. Kvůli úsporám ji vůbec nemělo smysl zavírat,“ mračila se. Myslí si, že zrovna tahle pobočka musela prosperovat.

Dle vyjádření České pošty žádný zásadní problém po zrušení poboček nenastal a ani se na přepážkách okolních pošt neprodloužila doba obsluhy. Celkově však ubylo zákazníků.

„Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ uvedl Ivo Vysoudil, mluvčí České počty.

Průměrné množství zákazníků na poštách s vyvolávacím systémem v okrese Česká Lípa je však v meziročním srovnání zhruba stejný. „V letošním květnu byl počet oproti loňskému květnu vyšší o 241 klientů,“ upřesnil Vysoudil.

Ovšem další obyvatelka města Iva Zoubková považuje zrušení pošty v českolipské České ulici za chybu. I když pochází ze sídliště Špičák, stejně si tam občas zajela vyzvednout balíček. „Bylo jednoduché sem dojet, a hlavně to bylo rychlejší. Vždy se tu dalo zaparkovat, což je například na náměstí problém. Je umístěná i vedle depa, takže si člověk mohl zároveň vyzvednout i balíček. Je to jedna z věcí, která není domyšlená.“

I když je pošta uzavřená, depo na této adrese stále funguje a pro přepravu balíčků je nadále k dispozici. Poslat dopis nebo vyzvednout důchod už však možné není.

Rok už poštu postrádají také v Dobranově. „Chybí nám. Musíme dojíždět na hlavní poštu na náměstí v České Lípě, což je komplikované, především co se týče dopravy. Pro staré lidi, kteří si chodí pro důchod to musí být ještě náročnější,“ řekla Alena Šichtová.

Budova na dobranovské křižovatce zeje prázdnotou. Zbyla po ní pouze oranžová schránka na dopisy a neobsazená zřejmě ještě chvíli zůstane. „Zatím v budově nic není a žádné plány také nemáme,“ uvedla Iveta Žáková ze společnosti BWT Praha, který objekt vlastní. Vysvětlila, že výpověď přišla ze strany České pošty. Firma BWT by naopak další spolupráci uvítala.

Bez nájemníka je také prostor po poště v Okružní ulici v České Lípě na sídlišti Sever. Jeho majitel Petr Ďurech uvedl, že by rád místo ve spolupráci s městem zrenovoval, protože České Lípě připadá okolní plocha mezi poštou a restauračním zařízením Horník. „Místo, kde byla pošta, je volné k pronájmu, ale nejprve bych ho rád zkultivoval,“ uvedl. Uvažuje, že by objekt bývalé pošty nechal zamřížovat, aby bylo možné prostor uzamknout, jakmile odejde poslední zákazník.

Co se týče budov po bývalých poštách, které jsou v majetku České pošty, jsou postupně zařazovány do prodeje. „Podrobnosti k prodeji zveřejňuje Česká pošta na svých webových stránkách,“ uvedl Vysoudil.

Lidem tedy zatím nezbývá nic jiného než si se zásilkami popojet o kousek dál. Mluvčí pošty klientům doporučil, aby využili možnost se na pobočky s vyvolávacím systémem předem objednat na konkrétní čas. „Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si zákazník jednoduše vybere termín a službu, které se plánovaná návštěva týká,“ vysvětlil.

Například Stanislav Ludvík i přes svůj seniorský věk raději upřednostňuje internetovou komunikaci nebo jiného poskytovatele. „Bez ohledu na věk používám e-maily. Služby pošty příliš nevyužívám, protože mi ani dříve zvlášť nevyhovovaly,“ poznamenal.

Česká Lípa ztratila tři pobočky pošty, přestože se o záchranu snažilo i vedení města. „Proti rozhodnutí České pošty jsme se v minulém roce snažili bojovat všemi možnými způsoby, bohužel rozhodnutí pošty nebylo možné zvrátit,“ uvedla mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Podle ní si obyvatelé už zvykli a přizpůsobili se nové situaci.

