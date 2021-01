Rozlehlý komplex hospodářského dvora zámku v Zákupech ze 17. století je jednou z nejohroženějších památek v Libereckém kraji. Zdevastovaný objekt, který je dnes prakticky jediný svého druhu v ČR, čeká na obnovu jižního křídla. Tu zkomplikovala stížnost odmítnutého účastníka výběrového řízení na generálního dodavatele, který má rekonstrukci provést. Národní památkový ústav (NPÚ) získal peníze na obnovu díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Památkáři začali firmy hledat poprvé už předloni v červenci. První výběrové řízení bylo neúspěšné, nabídky totiž převýšily stanovený finanční limit. Napodruhé se do tendru přihlásili čtyři kandidáti. „Jednoho účastníka jsme museli vyloučit z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů, které se týkaly hlavně statiky,“ upřesnil ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Vyloučený uchazeč se obrátil se stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Mohu potvrdit, že jsme prověřovali podnět týkající se veřejné zakázky Státní zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Jelikož úřad nenašel důvody pro zahájení správního řízení, může NPÚ uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem.

Případné opakování veřejné zakázky by totiž představovalo další komplikaci. „Nestihli bychom dokončit práce ve stanoveném termínu, který nám ukládá programové období, tedy nejpozději v roce 2023. A pokud by se nepodařilo posunout termín dokončení, nemohla by se akce zrealizovat,“ vysvětlil Kadlec.

Jižní část dvora projde kompletní úpravou od podlah až po střechu. Nutná je především stabilizace budovy, komplexní oprava statiky a krovů. Rekonstrukce, jejíž finanční náklady se vyšplhaly přes 100 milionů korun, by měla skončit do poloviny příštího roku. Podle odhadu je na celkovou obnovu hospodářského dvora potřeba až 700 milionů korun. V první fázi chtějí památkáři proměnit bývalou konírnu na výstavní prostory. Celý komplex je ve velmi špatném stavu. Loni v lednu se zřítila část budovy v severním křídle. Mohla za to špatná statika a nefunkční vodní systém.

Co se samotného zámku týče, jeho lednové otevření pro veřejnost zhatila pokračující epidemie koronaviru. Aktuálně zde probíhají úklidové a údržbářské práce. „Ke zpřístupnění v letošním roce připravujeme dvě nové místnosti v prvním patře. Zámeckou chodbu chceme nově vyzdobit loveckými trofejemi a také provádíme úpravy na dětském okruhu,“ nastínil plány kastelán zákupského zámku Vladimír Tregl.

Zákupy se nově připravují na celoroční provoz. Od listopadu do dubna bude přístupný tzv. zimní okruh. Návštěvníci si na něm budou moci prohlédnout kapli, pokoje v prvním a druhém patře a zámeckou kuchyni. „Během zhruba hodinové prohlídky se její účastnici dozvědí o historii zámku, od Berků z Dubé až po zestátnění v roce 1918. Všech přibližně dvacet místností zimní trasy je zařízeno nábytkem, obrazy, porcelánem a loveckými trofejemi,“ přiblížil Tregl.

Plánů do budoucna je celá řada. Bude pokračovat příprava obnovy teras v zámecké zahradě, střešní krytina na jižním a západním zámeckém křídle se dočká výměny. V zámeckém parku nové odpadkové koše nahradí nevzhledné staré popelnice. Svatebčané mohou uspořádat obřad ve vybraných zámeckých místnostech, nejen v parku či svatebním sále, jak tomu bylo doposud. „V létě určitě připravíme několik nočních prohlídek, které byly vloni velmi úspěšně a vždy do posledního místa vyprodané. Věřím, že oproti roku 2020 budeme moci letos návštěvníky provést během adventu vánočně vyzdobeným zámkem,“ uzavřel Vladimír Tregl.