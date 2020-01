Místo ní pak na její křeslo zamíří současný krajský zastupitel za stejné hnutí Michal Kříž. O chystaných personálních změnách informovalo vedení krajské buňky hnutí ANO. Na kraji přitom přichází změna jen pár měsíců před krajskými volbami. „Je to pro mě výzva, ale ten obor znám, jsem už tři roky členem výboru regionálního rozvoje,“ řekl Kříž, který povede resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Navázat chce podle svých slov především na rozdělanou práci své kolegyně. Jeho hlavní prioritou má být dokončení stavby podnikatelského inkubátoru. „Kraj také dotáhl koncepci chytrého kraje a už má první pilotní projekty, například udržitelné hospodaření s vodou na obchodní akademii v České Lípě,“ doplnil Kříž.

Radka Loučková Kotasová, která se z kanceláře na krajském úřadě přesune na radnici, se pak v Liberci plánuje zaměřit především na připravované dotační programy v novém programovacím období. „Rozpočet Liberce je, jaký je, peníze budeme shánět, kde to jde,“ předeslala.

Některá pracovní náplň se jí ale příliš nezmění. „Stejně jako Liberecký kraj chystá revitalizaci okolí krajského úřadu, město připravuje totéž na druhé straně řeky,“ připomněla. Loučková Kotasová zůstane i nadále krajskou zastupitelkou. Na podzim chce dokonce na kraj kandidovat znovu.

Možná budou další změny

V hnutí ANO se přitom možná chystá ještě jedna personální změna. Deník Právo ve čtvrtek informoval o tom, že o své rezignaci uvažuje liberecký pekař a poslanec Jiří Bláha. „Rozhoduji se, kde a čím mohu být prospěšnější, a svoji roli ve Sněmovně vidím otevřenou, protože občas mám pocit, že pro lidi kolem sebe bych udělal mnohem víc, kdybych byl v Liberci a ve své firmě,“ řekl Bláha Právu.

V případě, že by Bláha Sněmovnu opustil, nahradil by ho majitel frýdlantského pivovaru a liberecký radní Marek Vávra. Podle šéfa krajské buňky Jaroslava Knížka to ale možná nebude nutné. „On je takový akční člověk a je pro něj problém chod Sněmovny, že tam všechno dlouho trvá. Věřím ale, že bude pokračovat dál a mandát dokončí,“ dodal Knížek.