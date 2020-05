Pohádkový zámek Horní Libchava stejně jako ostatní neotevřel své brány návštěvníkům. Dotkla se ho bezpečnostní opatření spjatá s epidemií koronaviru. I když museli zrušit řadu akcí, nelenili a kromě oprav zámku se pustili i do natáčení videí pro děti.

„Natočili jsme zatím asi 24 dílů tvořivých videí pro děti. Děti se přes internet mohou setkat s princeznou Zdeničkou, panem králem a paní královnou nebo rytířem. Ve videích zpíváme, tvoříme a děláme pokusy,“ řekla Zdena Kiliánová, která zde působí jako princezna, průvodkyně a zástupkyně majitele.

Jak se dotkla karanténa a bezpečnostní opatření zámku Horní Libchava?

Bohužel jsme museli zrušit veškeré naplánované akce a celý zámek do odvolání uzavřít. Měli jsme naplánované velké akce jako např. Vítání jara, Velikonoce, Čarodějnice či Indonéský den ve spolupráci s indonéskou ambasádou. Bylo objednáno i mnoho dětských oslav narozenin. Nejvíce je tento stav náročný na psychiku. Na jaře je vždy zámek plný dětí, akce střídá akci… Po tom se mi moc stýská. Těším se, až se brány zámku zase otevřou.

Připravili jste si nějaké alternativy, aby na zámek návštěvníci nezapomněli?

Natočili jsme zatím asi 24 dílů tvořivých videí pro děti. Obdrželi jsme mnoho pozitivních reakcí. Rodiče nám zasílají fotografie, jak děti tvoří podle nás. Taktéž jsme začali uveřejňovat díly s názvem Princeznina cesta, což jsou sepsané vzpomínky na začátky našeho divadla. Vše je k dispozici na našich stránkách www.pohadkovy-zamek.cz nebo Facebooku Pohádkový zámek Horní Libchava.

Využili jste uzavření zámku k činnostem, které se nestíhají přes rok?

Například právě myšlenka videí pro děti zde byla již dlouho, ale přes všechny akce v sezoně nebyl čas ji uskutečnit.

Co se aktuálně děje na zámku?

Rekonstruujeme. (úsměv) Opravy zámku jsou celoroční záležitost, ať je otevřeno nebo zavřeno. V nejbližších dnech k nám také přijede lodní kontejner, který obsahuje nové vybavení zámku i areálu.

Jak to vypadá s financemi? Dá se odhadnout, jaké budou finanční ztráty?

Letošní ztráty budou určitě veliké a v řádu nejméně deseti tisíců. Jsme soukromý zámek, tudíž když není otevřeno, nemáme žádné příjmy. Mnoho projektů se muselo úplně zastavit, protože na ně nezbývaly finanční prostředky.

Rozhodli jste se uspořádat kampaň na Hithitu. Na co použijete vybranou částku a co nabízíte jako odměnu?

Vybraná částka půjde především na provoz zámku. Pokud by se nám podařilo vybrat více, mohli bychom dokončit pozastavené projekty. Odměny jsou například látková zámecká taška, koláčky naší pekařky, lapač zlých snů, VIP vstupenka nebo dětská oslava narozenin. A nové nevšední odměny na Hithitu přibývají i teď.

Chystáte po znovuotevření nějaké novinky?

Návštěvníci se mohou těšit na nové části expozice. Dále na vylepšenou dětskou dílnu, nové akce i nabídku pro děti, suvenýry a mnoho dalších překvapení.

V čem si myslíte, že je zámek Horní Libchava jedinečný, originální?

Myslím, že náš zámek je jedinečný jak svou expozicí, tak také nabídkou pro rodiny s dětmi. V celém zámku je etnografická expozice cestovatele a majitele Oldřicha Kiliána. Zámek má své herce, kteří hrají originální autorské pohádky. Každé dítě si může přijít popovídat s princeznou, potěžkat si rytířův štít, vyzkoušet si korunu krále.

Jak vzniklo vaše Pohádkové divadlo?

Na zámku jsem již od roku 2011 a v roce 2012 jsem uspořádala první akci s názvem Strašidla na zámku. A tehdy jsem zjistila, že tomu se chci věnovat celý život. Že nejšťastnější budu obklopená houfem rozesmátých dětí.

Kdy nastal ten zlom?

V roce 2014 pak odešli téměř všichni členové tehdejšího osazenstva zámku a pořádání akcí po celý rok tak spadlo na mě. Protože mi ale bylo 18 let, na uspořádání akce jsem neměla žádné finance. A tak jsem začala psát scénáře, které jsme se spolužáky secvičili a dětem zahráli. A to byl počátek našeho divadla. Po maturitě na gymnáziu jsem se rozhodla, že nechci dále studovat a zůstala jsem na zámku napořád. Založila jsem Princeznino pohádkové divadlo. V roce 2018 jsem se provdala za zámeckého pána, změnila jsem příjmení z Dařílková na Kiliánová a spojili jsme zámek i divadlo pod jednu značku: Pohádkový zámek Horní Libchava.

Jaké to je být princeznou?

Být princeznou je krásné i hodně těžké. Bohužel to není jen vystupování na pódiu a hraní s dětmi. Za tímto pozlátkem se skrývá úklid celého zámku, starosti s jeho chodem, zařizování technických věcí, jednání s úřady, nedostatek času pro osobní život a nekonečný boj s větrnými mlýny. Asi nejvíce doplácím na předsudky.

Co tím myslíte konkrétně?

Představte si během nějakého důležitého chlapského jednání čtyřiadvacetiletou holku, o které víte, že je princezna ze zámku, jak se snaží prosadit důležitou technickou věc ve prospěch zámku. Často se mi stává, že je mi na takových jednání i tykáno. Nikdy bych ale svou práci nevyměnila. Práce s dětmi mě nabíjí neuvěřitelnou energií.

Máte oblíbenou nějakou princeznu, ať už reálnou či pohádkovou?

Princezny v pohádkách jsem sledovala celé dětství ale asi nikdy jsem neměla tu jednu nejoblíbenější. Zato prince ano. Vždy jsem měla nejraději prince zakletého v netvora.

Letos jako novinku nabízíte i tábory. Co vás k tomu vedlo?

Letos jsme se rozhodli vyslyšet velkou poptávku ze strany rodičů i dětí. Nabízíme tábor s princeznou, pak také tábor přežití nebo dramatický tábor. Děti ve věku od 4 do 12 let jsou u nás od 7 do 16 hodin a čeká na ně pestrý program. Snažíme se s dětmi být především venku, když to počasí dovoluje.

Je něco, čím vás dokáže zámek překvapit?

Neustále mě překvapuje. Občas už si zoufám, že bych chtěla zažít jeden normální den. A kdybych měla konkrétně vyjmenovat, čím vším, bylo by to na nekonečný článek. Zámek je totiž neuvěřitelně tvrdohlavý. Pokud se rozhodne, že nechce, aby visel obraz tam, kde jsem ho pověsila, třikrát ho shodí na zem a po čtvrté mně na hlavu.

K tomu se váže i další má otázka. Jsou se zámkem spojené nějaké pověsti, strašidla?

Přímo ne, ale když zde žijete, poznáte, že nějaký duch tu přeci jen asi bude. V noci se nám občas samo rozsvítí auto, které má vyndanou baterii, zhasne lampa v pokojíčku nebo se otevřou dveře. Po vesnici koluje legenda o ohromných několikapatrových sklepních prostorech a tajných chodbách. Nikdy se ale nenašly.

Můžete na závěr zmínit nějakou zajímavost?

Přímo v zámku v roce 1904 zemřel velkopřevor Quido Thun- Hohenstain. Během svého života hodně cestoval a jako velvyslanec se podíval i do Mexika za vlády císaře Maxmiliána. Bohužel zemřel sám. Jeho tělo bylo poté nabalzamováno a vystaveno v přízemí zámku, kam se s ním chodila loučit veřejnost. Další zajímavou osobností našeho zámku byl senátor Josef Vraný, který zámek vlastnil v letech 19301937. Byl to mimo jiné i románový spisovatel. Podařilo se mi sehnat většinu prvních výtisků jeho románů a vrátit je na zámek.

Zdena Kiliánová

• Datum narození: 31. října 1995. Žije na zámku Horní Libchava.

• Vystudovala gymnázium v České Lípě a ihned po maturitě začala podnikat v pořádání kulturních akcí.

• Mezi její zájmy patří samotný zámek, dříve závodně tančila standardní a latinsko-americké tance a hrála na čtyři druhy fléten.

• Nyní je jejím největším koníčkem hraní pohádek pro děti.