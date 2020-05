Zdroj: archiv Stanislavy PotočkovéMažoretky neodmyslitelně patří k České Lípě. Zdejší sportovkyně vede Stanislava Potočková. Spolek Rhytmic Česká Lípa má dlouhou tradici, která bude pokračovat navzdory současné pandemii nového typu koronaviru. „Jsem spíše takový člověk v pozadí, který zajišťuje chod souboru. Ale i tak jsem v kontaktu s ostatními,“ říká v rozhovoru pro Českolipský deník.

Jak ovlivnila koronavirová krize váš soubor?

Letošní sezona je pro nás všechny hodně smutná. Během ledna a února jsme ještě stihly vystoupit na několika plesech. Od září jsme se ale připravovaly na sezonu soutěží, která pro nás začíná v březnu. Sestavy jsme měly nacvičené, ještě na začátku jarních prázdnin jsem vyzvedávala ušité kostýmy u švadleny. Některý holčiny si je ještě nestihly vyzkoušet. To jsme bohužel netušily, že po prázdninách už se neuvidíme. Čtrnáct dní před první soutěží přišla vládní nařízení.

To jste už věděla, že bude prakticky po sezóně?

Nejprve jsem si myslela, že to třeba bude jen na pár dnů, a najednou jsou z toho dva měsíce a ještě stále není vyhráno. V průběhu tohoto času byly trenérky alespoň částečně ve spojení s děvčaty přes internet, kdy se holčiny doma natáčely při cvičení a posílaly videa.

Nyní se už vrací chod souboru do normálu?

V současnosti začínáme velmi pozvolna trénovat, ale jen malé skupinky a to venku za dodržování bezpečnostních opatření. Tréninky velkých skupin plánujeme na začátek června, protože tam je složitější tato opatření dodržovat. Zdraví děvčat je pro nás rozhodně na prvním místě.

Jak to vypadá se soutěžemi?

To už je o hodně horší situace. Všechny soutěže byly zatím zrušeny a my čekáme na rozhodnutí asociace CMA zda na podzim proběhnou soutěže mistrovství ČR. Už víme, že mistrovství Evropy, které mělo být v červenci ve Slovinsku, je přesunuto na příští rok. V letošním roce jsme dostaly pozvání i na dva mezinárodní hudební festivaly dechových orchestrů, které byly bohužel také zrušeny.

Současná situace vás trápí, že?

Je to tak. Doufáme, že se už co nejdříve situace stabilizuje a my se zase budeme setkávat nejen na trénincích, ale i s našimi příznivci a ostatními. Rády bychom se viděly i se vzdálenějšími soubory, mezi děvčaty vznikají velká přátelství. (úsměv)

Kolik členů má aktuálně váš soubor?

Náš soubor má v současné době přes sedmdesát děvčat ve věku 4 až 21 let, která jsou samozřejmě rozděleny podle věku do jednotlivých kategorií. A od loňského roku máme přidruženu jednu další skupinu, rodičovský tým. Jedná se o velmi veselou skupina, se kterou jsem se i já vrátila zpět v čase. Znovu jsem si vyzkoušela, jak je těžké si stoupnout před veliký počet diváků a myslím, že spousta vystupujících rodičů teprve poznala, co vše mažoretky obnáší a nahlédli do zákulisí.

Která kategorie je nejpočetnější?

Nejpočetnější skupinou jsou kadetky, tedy holčiny ve věku 7 až 11 let. Juniorky a seniorky patří mezi špičku mezi soubory v České republice a vlastně i v zahraničí. Seniorský věk u mažoretek je od 15 let. V loňském roce juniorky získaly 3. místo a titul II. vicemistryně Evropy v kategorii skupin s hůlkou a seniorky 2. místo a titul I. vicemistryně v kategorii skupin mix hůlky a třásně. Těch ocenění a titulů je za tu celou dobu samozřejmě podstatně víc a to i z velkých akcí jako je například mistrovství světa, ale toto jsou ty nejnovější úspěchy.

Pojďme přímo k vám. Jak jste se dostala k mažoretkám?

K práci s dětmi jsem vždy měla hodně blízko a už od patnácti let jsem jezdila nejprve jako praktikantka a později jako vedoucí na letní tábory. V roce 1987 jsem se na jednom takovém táboře seznámila s paní Dagmar Caltovou, která zrovna zakládala soubor mažoretek v České Lípě. Když mě pozvala na první trénink, netušila jsem, že tato činnost mi zcela změní život. Těsně po revoluci Dáša začala s manželem podnikat a oslovila mě, zda bych nechtěla soubor převzít. Takže u mažoretek jsem 33 let a 30 jako vedoucí, a musím říct, že mě to stále baví, i když už se nevěnuji přímo trénování.

Jaká je tedy přesně vaše role?

Já už jsem spíš člověk v pozadí, který zajišťuje běh souboru od objednávek, pronájmů, ubytování, dopravy až po zhotovování kostýmů. Stále jsem ale v blízkém kontaktu s ostatními. Na trénincích pozoruji, jak se která z holčin pere a bojuje s některými prvky a pak s nimi sdílím ty emoce při soutěžích a vystoupeních. Sledovat děvčata, jak vystupují, považuji za velkou odměnu. Trénování přenechávám mladším kolegyním a trenérkám v čele s Ladou Chadrabovou, která náš soubor neskutečně posunula a dostala až na samou špičku mezi soubory v Česku.

Pobírají za svou činnost trenérky finanční odměny?

Všechny naše vedoucí a trenérky pracují bez nároku na jakoukoli odměnu, ve svém volném čase a tak chodíme do běžné práce nebo do školy. I když jsem rodačka z České Lípy již 28let bydlím v Děčíně a pracuji v České Kamenici kde mám obchůdek, prodávám krmení a stříhám psy.

Práci tedy můžete uzpůsobit podle mažoretek?

Své podnikání musím hodně přizpůsobovat tréninkům i vystoupením, takže většinou ráno odjedu z domova do práce v České Kamenici a večer se vracím z České Lípy. Časově je to velmi náročné a doma si mě moc neužijí. Bez tolerance rodiny by to v žádném případě nešlo.

Dříve ale mažoretky byly jiné, že?

Mažoretky fungovaly zcela jinak. Soubory se daly spočítat na prstech jedné ruky, a když jste řekla, že jste mažoretka, tak se každý ptal, co to je. Mažoretky původně vznikly ve Francii jako zpestření koncertů dechových orchestrů a i u nás to tak dlouho bylo. Dodnes na mezinárodních festivalech dechových orchestrů jsou mažoretky nepostradatelnou součástí programu. Ale i v tomto odvětví nastaly obrovské změny.

Jaké?

Začalo vznikat velké množství nových souborů a dechová hudba se proměnila v hudbu moderní, která je děvčatům bližší. Do choreografií se začaly vkrádat taneční prvky a s hůlkou se dělají zajímavější a náročnější cviky.

Když se řekne mažoretky, vybaví se mi v obecné rovině spojení s městskými slavnostmi. Vnímáte to podobně?

Počátky mažoretek v České Lípě jsou spojeny i s prvomájovými průvody a dechovkou Žosanka, později s Městskými slavnostmi, a s akcí City cross run. Vystoupení v České Lípě jsou pro nás vždy srdeční záležitostí, kdy se můžeme ukázat českolipské veřejnosti.

Jaké má soubor plány?

Snad v průběhu podzimu proběhne už i soustředění, kde se budeme připravovat na další, věřím, lepší sezonu. Budeme také určitě dělat nábor pro holčičky, které by se chtěly stát mažoretkou. Koronavirovou přestávku jsme využily i k vytvoření nových webových stránek, které se ještě dolaďují. Zde se zájemkyně budou přihlašovat pomocí formuláře. Není také problém nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo se v září přijít podívat na naše tréninky, které probíhají v tělocvičně ZŠ Špičák.

Rhytmic Česká Lípa z. s.

Mažoretky v České Lípě založila Dagmar Caltová v roce 1987.

Soubor v roce 2005 reprezentoval Českou republiku v Itálii na Květinových slavnostech.

V roce 2007 byly mažoretky pozvané na festival do francouzského města Sallanches.