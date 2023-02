Pokud bychom chtěli oběti nějakým způsobem vymezit, např. pohlavím či věkem, kdo v těchto kritériích převažuje?

Našimi klienty jsou převážně ženy středního věku, kdy většina žije s nezletilými dětmi.

Vím, že v rámci zachování anonymity nelze jmenovat konkrétní případ, ale mohla byste přiblížit, popsat v obecné rovině oběť domácího násilí?

Jako příklad můžu uvést ženu, která žije s partnerem a společnými dětmi. Partner se k ní chová tak, že ji ponižuje, říká jí, že je neschopná partnerka, neschopná matka, sprostě jí nadává. Trestá ji za nesmyslné věci, kdy například nadává, že jídlo je moc horké nebo moc studené. Žena se musí zpovídat z toho, kde byla a kam chce jít. Partner je extrémně žárlivý, neustále ji podezřívá z nevěry, kontroluje jí telefon. Žena nemá přehled nad tím, kolik partner vydělává, nicméně on jí říká, že peníze nemá, takže žena musí platit naprostou většinu všech výdajů a je tím pádem permanentně bez peněz. S rodinou se vídá velmi málo, protože partner si to nepřeje.

U seniorů také dochází k domácímu násilí?

Ano, jako příklad může být žena nebo muž seniorského věku, například 80 let, se kterým bydlí jeho nebo její padesátiletý syn, který často pije alkohol nebo užívá jiné návykové látky a pak je vůči svému starému rodiči násilný. Křičí na něho, je sprostý, ničí věci v domě, do rodiče strká, kope. Toto jsou komplikované případy, protože senioři obecně mají obrovské výčitky, že selhali ve výchově svého dítěte, které se nyní k nim takto chová.

Předpokládám, že láska a citová závislost vedou k tomu, že oběti ihned nevyhledají pomoc, že?

Často uvěří tomu, co jim dlouhodobě jejich milovaný člověk říká, projeví se u nich naučená bezmoc, syndrom týrané osoby a není pak pro ně jednoduché celou situaci řešit.

Domácí násilí je poměrně široký model. Převažuje spíše to psychické, nebo naopak fyzické?

Formy domácího násilí mohou být jak psychické a fyzické, ale i ekonomické násilí, sociální izolace, sexuální násilí. V naprosté většině se jedná o různou kombinaci těchto forem. Málokdy se vyskytne čistě jen fyzické násilí bez dalších projevů kontroly a moci nad ohroženou osobou. Takže typickým příkladem je žena, která je násilníkem postupně izolovaná od svého okolí, přátel, rodiny, násilný partner přebírá kontrolu na jejími financemi, kontroluje jí telefon, přebírá kontrolu prakticky nad celým jejím životem. K tomu se k ní chová dehonestujícím způsobem, uráží, nadává, zpochybňuje její kompetence. Často se pak může přidat fyzické násilí, jako strkání, facky, kopání a podobně. Toto se vyskytuje v mírnější nebo těžší podobě.

Když přijdou oběti domácího násilí, chtějí spíše „jen“ vyslechnout, svěřit se, nebo naopak hledají konkrétní řešení?

Řekla bych, že klient, když už se rozhodne se na nás obrátit, tak se chce poradit, zjistit, jaké jsou možnosti řešení jeho situace. A při rozhovoru je pak vidět, jak úlevné pro něho je, že se mohl někomu svěřit. My s nimi probereme bezpečnostní rizika a dopady při dlouhodobém neřešení situace, obzvlášť, pokud jsou v domácnosti přítomné děti. Nicméně respektujeme rozhodnutí klienta a víme, že někdy je opravdu velmi náročné situaci řešit a klient na to prostě musí mít sílu a odhodlání. My jsme mu psychickou oporou a odborným poradcem, ale jinak je vše na klientovi a na to musí být nastaven.

Jaké služby, pomoc může nabídnout Intervenční centrum Liberec obětem domácího násilí?

Klientům nabízíme odborné sociálně právní poradenství, krizovou intervenci, pomoc se sepsáním soudních návrhů, trestních oznámení, zprostředkování návazných služeb. Máme i terénní službu, takže pokud to situace vyžaduje, můžeme přijet za klientem v rámci Libereckého kraje takřka kamkoliv. Pokud dojde k policejnímu vykázání, můžeme dojet za klientem přímo k němu domů. Pokud policejní vykázání není a násilný partner se stále nachází v domácnosti, tak za klientem můžeme přijet tam, kde to je pro něho schůdné a bezpečné.

Klient se na nás obrátí přímo, může se objednat nebo přijít i bez objednání. Pak jsou to situace, kdy policie vykázala násilnou osobu na 10 dnů z domácnosti. Policie je ze zákona povinna intervenčnímu centru do 24 hodin poslat úřední záznam o vykázání a my pak máme ze zákona povinnosti do 48 hodin kontaktovat ohroženou osobu s nabídkou pomoci. Pokud se ohrožená osoba rozhodne naši nabídku využít, domluvíme se na místě a termínu setkání, během kterého s klientem probereme situaci a možnosti řešení a pokud klient chce. Třetí skupinou osob, které se na nás obrací, jsou tzv. „zachránci“. To jsou lidé, kteří mají blízkého nebo známého, u kterého vědí nebo mají podezření, že je domácím násilím ohrožený. Kontaktují nás, protože se chtějí zeptat, jaké jsou možnosti, co mohou udělat pro to, aby tomu člověku pomohli. Intervenční centrum pracuje pouze s osobami ohroženými domácím násilím, nikoliv s původci násilí. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti a důvěry klienta.

Když pomineme to nejdůležitější, tedy pomoci klientům, jaké máte další aktivity?

Kromě práce s klienty je významnou součástí naší činnosti mezioborová spolupráce, kdy pravidelně pořádáme mezioborová setkání se zástupci OSPOD, policie, soudů a dalšími spolupracujícími institucemi. Pravidelně se také několikrát ročně setkáváme s kolegy ostatních intervenčních center v České republice, a to v rámci Asociace pracovníků intervenčních center. Spolupodílíme se na proškolování policistů v problematice domácího násilí, pracujeme v oblasti prevence, kdy pořádáme dle zájmu besedy a přednášky pro studenty nebo odborné instituce.